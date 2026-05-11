Narges Mohammadi, irańska obrończyni praw człowieka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2023 r., została przewieziona do szpitala w Teheranie po kilku dniach apeli ze strony rodziny i osób zaangażowanych w działania na rzecz jej uwolnienia. Według informacji przekazanych przez jej fundację stan 53-letniej aktywistki był określany jako krytyczny. Mohammadi miała wcześniej dwukrotnie stracić przytomność w więzieniu w Zandżanie, gdzie przebywała od grudnia. 1 maja trafiła do lokalnego szpitala, a następnie została przeniesiona do stolicy Iranu.

Rodzina alarmowała o pogarszającym się stanie zdrowia

Jak informuje agencja The Associated Press, Mohammadi otrzymała czasowe zawieszenie odbywania kary więzienia za kaucją, choć nie podano, jak długo ma ono obowiązywać. W oświadczeniu wydanym przez jej fundację zaznaczono jednak, że takie rozwiązanie jest niewystarczające. Aktywistka ma wymagać dalszego leczenia poza więzieniem, pod nadzorem własnego zespołu medycznego. Jej prawnik Mostafa Nili przekazał, że decyzję o przeniesieniu wydano po opinii rządowych lekarzy orzeczników, którzy wskazali na liczne choroby Mohammadi.

Bliscy Narges Mohammadi od dłuższego czasu informowali, że jej zdrowie pogarsza się w więzieniu. Według rodziny wpływ na to miało także brutalne pobicie podczas zatrzymania. W marcu aktywistka przeszła zawał serca, a jeszcze przed obecnym uwięzieniem wykryto u niej zakrzep w płucu, który wymaga przyjmowania leków rozrzedzających krew i regularnej kontroli. Jej brat Hamidreza Mohammadi, mieszkający w Oslo, przekazał, że po przewiezieniu do szpitala w Zandżanie ciśnienie krwi aktywistki gwałtownie się wahało, a ona sama potrzebowała tlenu i nie mogła mówić.

Norweski Komitet Noblowski wzywał irańskie władze do natychmiastowego przekazania Mohammadi pod opiekę jej lekarzy w Teheranie. Podkreślano, że bez właściwego leczenia jej życie pozostaje zagrożone.

Kim jest Narges Mohammadi?

Narges Mohammadi od ponad dwóch dekad walczy o prawa kobiet, wolność i prawa człowieka w Iranie. W 2003 r. dołączyła do Centrum Obrońców Praw Człowieka, założonego przez laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z tego samego roku, Shirin Ebadi. Pomagała więzionym aktywistom, sprzeciwiała się karze śmierci, krytykowała tortury i przemoc seksualną stosowaną przez reżim. Za swoją działalność była wielokrotnie zatrzymywana. Została aresztowana 13 razy i skazana łącznie na 31 lat więzienia oraz 154 baty.