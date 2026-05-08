Badania pokazują, że wpływ kawy na organizm jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Kofeina działa pobudzająco, ponieważ blokuje receptory adenozyny, czyli substancji odpowiedzialnej za narastające w ciągu dnia uczucie senności – informuje Medonet. Nie usuwa jednak samej adenozyny z organizmu. Oznacza to, że zmęczenie zostaje tylko odsunięte w czasie.

Kawa i kofeina mogą poprawiać czujność, ale mogą też popsuć sen

Gdy kofeina przestaje działać, senność może wrócić z większą siłą. To jeden z powodów, dla których po kawie niektórzy czują się bardziej zmęczeni niż wcześniej. U osób regularnie pijących kawę efekt pobudzenia może być mylący. Medonet powołuje się na przegląd badań z 2018 r., które wykazały, że część odczuwanych korzyści kofeiny może wynikać raczej z odwrócenia negatywnych skutków jej odstawienia niż z rzeczywistego zwiększenia poziomu energii. Jest więc duża szansa, że po wypiciu kawy część osób wraca do swojego standardowego poziomu koncentracji, a niekoniecznie zwiększa go.

Duże znaczenie ma też pora spożycia kawy. Kofeina wypita po południu lub wieczorem może utrudniać zasypianie, skracać sen i pogarszać jego jakość. W efekcie następnego dnia pojawia się większe zmęczenie, które znów skłania nas do sięgnięcia po kawę. Tak powstaje błędne koło pobudzenia i senności.

Badanie opublikowane w 2025 r. w „Communications Biology” pokazało, że kofeina może wpływać na aktywność mózgu także podczas snu. Uczestnikom podawano 200 mg kofeiny albo placebo, a następnie analizowano ich sen. Wyniki wskazały, że po kofeinie mózg pozostawał bardziej pobudzony, szczególnie w fazie NREM, przez co organizm gorzej się regenerował. Osłabieniu uległy fale delta i theta, związane z głębokim odpoczynkiem, a wzrosła aktywność beta, typowa dla czuwania.

Nie tylko kofeina. Co jeszcze wpływa na nasze samopoczucie, gdy pijemy kawę?

Na samopoczucie po kawie wpływają także dodatki. Cukier, syropy smakowe, mleko oraz bita śmietana powodują wzrost poziomu glukozy we krwi, a tym samym szybki wzrost energii, a później jej gwałtowny spadek. Podobny efekt może występować po słodzonych napojach energetycznych i gazowanych.

Wpływ kawy zależy jednak od organizmu. Jednym wystarczy jedna filiżanka, by poczuć rozdrażnienie lub senność, inni mogą pić kilka kaw dziennie bez wyraźnych skutków ubocznych. Warto więc obserwować swoje reakcje, porę picia kawy i jakość snu.