Nowe rozporządzenie obejmuje szpitale oraz placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Jedną z najważniejszych zmian jest zapis gwarantujący rodzącej dostęp do co najmniej jednej farmakologicznej metody łagodzenia bólu. Choć znieczulenie zewnątrzoponowe było już wcześniej bezpłatne, nie zawsze było łatwo dostępne. Zmiany w finansowaniu poprawiły sytuację, a teraz placówki będą miały obowiązek zapewnienia znieczulenia.

Położna bliżej pacjentki już od początku ciąży

Jak informuje Rynek Zdrowia, szpitale będą musiały również publikować na swoich stronach internetowych informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego i regularnie je aktualizować. Przepisy doprecyzowują też zasady podawania opioidów oraz warunki wykonywania wielu znieczuleń równolegle.

Nowy standard wzmacnia rolę położnej POZ. Kobieta ma być kierowana do niej już na początku ciąży, aby szybciej zyskać wiedzę na temat ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią. Takie rozwiązanie ma również umożliwić wcześniejsze wykrywanie problemów emocjonalnych i psychicznych. W przypadku mam wcześniaków lub dzieci długo hospitalizowanych możliwe będzie wydłużenie wizyt patronażowych.

Zwiększony zakres ochrony kobiet po poronieniu i trudnym porodzie

Przepisy wprowadzają obowiązek szczególnej opieki nad kobietami po poronieniu, urodzeniu martwego dziecka lub dziecka z wadami letalnymi. Pacjentki nie powinny być umieszczane w salach z ciężarnymi ani matkami zdrowych noworodków. Standard przewiduje także pomoc psychologiczną, możliwość wydania zabezpieczonego materiału do badań genetycznych, dwugodzinny kontakt skóra do skóry po porodzie, dodatkowe badania w ciąży oraz obowiązek reagowania na podejrzenie przemocy domowej.

