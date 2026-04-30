Wnioskodawcy zarzucali minister zdrowia poważne zaniedbania w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, wskazując przede wszystkim na wydłużające się kolejki do świadczeń, trudności w dostępie do specjalistów oraz brak skutecznej strategii naprawczej. W wystąpieniach z sejmowej mównicy powracał argument, że mimo rosnących nakładów finansowych pacjenci nie odczuwają realnej poprawy, a chaos organizacyjny w szpitalach i napięcia w środowisku medycznym mają być dowodem na nieskuteczność kierownictwa resortu. – Mamy do czynienia z narastającym kryzysem w ochronie zdrowia. Rekordowe środki nie przekładają się ani na skrócenie kolejek, ani na poprawę jakości leczenia – powiedział poseł PiS Czesław Hoc.

Krytyka nie ograniczyła się jednak do jednej strony sceny politycznej. Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza zwróciła uwagę na społeczne konsekwencje obecnej sytuacji, akcentując problem nierówności w dostępie do świadczeń. – Dla wielu obywateli dostęp do lekarza przestaje być realnym prawem, a zaczyna zależeć od zasobności portfela i miejsca zamieszkania – podkreśliła.

W podobnym duchu wypowiadali się także inni parlamentarzyści, wskazując na brak długofalowej wizji i podejmowanie działań zbyt późno, pod presją bieżących problemów. Posłanka Paulina Matysiak akcentowała brak systemowego podejścia. – System ochrony zdrowia nie może działać w trybie ciągłego gaszenia pożarów. Potrzebna jest spójna strategia, a nie doraźne decyzje – tłumaczyła.

Krytycy podnosili również kwestie związane z restrukturyzacją szpitali, sugerując, że może ona prowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. – Centralizacja nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – powiedział poseł Jarosław Sachajko (Koło Demokracja Bezpośrednia).

Po stronie popierającej wniosek o wotum nieufności dominowało przekonanie, że minister nie tyle pozostaje bierna, ile działa nieskutecznie, a efekty jej decyzji nie są widoczne z perspektywy pacjentów.

„Trzeba podejmować mądre decyzje”

Sama minister zdrowia odpierała te zarzuty, wskazując na strukturalny charakter problemów systemu i konieczność prowadzenia reform w sposób długofalowy. – Trzeba podejmować mądre decyzje w oparciu o mapy potrzeb, żeby opanować chaos w regionach – powiedziała. – Moim zadaniem jest przywrócić równowagę systemu w stronę pacjenta – dodała Jolanta Sobierańska-Grenda.

Podkreśliła również potrzebę „odpolitycznienia ochrony zdrowia” oraz koncentracji na racjonalnym zarządzaniu zasobami, które już mamy w systemie. Jej zdaniem zwiększanie nakładów, choć jest potrzebne, nie rozwiąże wszystkich problemów, jeśli nie skupimy się na zmianach organizacyjnych.

Szefowa resortu zdrowia wskazała, że jej celem jest odbudowa zaufania do systemu i odejście od logiki bieżącej politycznej konfrontacji. – Nie ma mojej zgody na kłamanie bez opamiętania. Nie ma mojej zgody na straszenie pacjentów – powiedziała, odnosząc się do narracji opozycji. Sam wniosek o wotum nieufności oceniła jako „troskę polityczną i partyjną kalkulację”.

Do jej słów odniósł się w swoim wystąpieniu premier Donald Tusk, komentując atmosferę na sali plenarnej. – Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni do takich zachowań, ale wiecie co? To byłaby katastrofa, gdybyśmy się przyzwyczaili. Nigdy się nie przyzwyczajajmy do braku kultury, chamstwa i agresji na tej sali – powiedział szef rządu. Podkreślał przy tym, że zdrowie publiczne nie powinno być przedmiotem politycznej konfrontacji. – Chciałbym, żeby to dotarło do tych wszystkich, którzy ze zdrowia robią politykę i polityczną przepychankę – dodał.

Premier przypomniał skalę wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, zestawiając ją z okresem rządów poprzedników. – W 2019 r. wydawaliście 102 mld zł, a my w 2025 r. ponad 236 mld zł. To jest ponad 100 proc. więcej – powiedział Donald Tusk. Jednocześnie wskazał na fundamentalne ograniczenia systemu, które, jego zdaniem, są pomijane w krytyce opozycji. – Nie ma takiej ilości środków, która wystarczy na skuteczne, szybkie, natychmiastowe leczenie wszystkich przypadków – zaznaczył szef rządu. W tej perspektywie problem ochrony zdrowia nie sprowadza się wyłącznie do wysokości nakładów, lecz do rosnących oczekiwań społecznych i dynamicznego rozwoju medycyny, który generuje coraz większe koszty. Donald Tusk tłumaczył, że w obecnych realiach, czyli przy wysokich wydatkach na bezpieczeństwo i braku zgody na zwiększanie obciążeń dla obywateli, kluczowe staje się efektywne gospodarowanie dostępnymi środkami.

Polityczny wymiar debaty

Debata nad wotum nieufności wobec minister zdrowia tak naprawdę nie była wyłącznie oceną dotychczasowej pracy Jolanty Sobierańskiej-Grendy, lecz starciem dwóch wizji funkcjonowania ochrony zdrowia. Z jednej strony pojawia się oczekiwanie szybkich, mierzalnych efektów i politycznej odpowiedzialności za codzienne problemy pacjentów, z drugiej argumenty o konieczności myślenia o długim horyzoncie reform i stopniowych zmian w systemie, który od lat funkcjonuje pod presją niedoborów i narastających oczekiwań. Odrzucenie wniosku o wotum nieufności przez Sejm nie zamknęło tego sporu, ale pokazało, że ochrona zdrowia pozostaje jednym z najbardziej konfliktogennych obszarów polityki publicznej.