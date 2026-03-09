System nie nadąża za rosnącymi kosztami w zdrowiu

Kondycja systemu ochrony zdrowia ma znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale także dla gospodarki. Zdrowie społeczeństwa wpływa na aktywność zawodową, produktywność i tempo rozwoju kraju.
Jednym z najczęściej wskazywanych wyzwań jest konstrukcja składki zdrowotnej. Choć opiera się ona na zasadzie solidarności, w praktyce nie wszystkie dochody są nią objęte, a część grup płaci ją na preferencyjnych zasadach. W efekcie system jest w wielu miejscach niespójny i zachęca do szukania sposobów na minimalizowanie obciążeń. – Podstawowym problemem jest to, że składki są nierówne. Nadal mamy wiele zwolnień w systemie oraz pewne mechanizmy arbitrażowe, które powodują, że szukamy rozwiązania, żeby płacić jak najmniej – mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej i Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej.
Według ekspertów taka konstrukcja systemu utrudnia stabilne finansowanie ochrony zdrowia, szczególnie w dłuższej perspektywie. Obecnie składkę zdrowotną odprowadza około 72 proc. społeczeństwa. Pozostała część to przede wszystkim dzieci, emeryci oraz osoby nieaktywne zawodowo, których świadczenia finansowane są z budżetu państwa.
Dodatkowym wyzwaniem jest struktura demograficzna społeczeństwa. W najbliższych latach liczba osób w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszać, a rosnąć będzie udział osób starszych, które częściej korzystają ze świadczeń zdrowotnych. To oznacza jednocześnie spadek wpływów ze składek i wzrost wydatków na leczenie. – Sama zmiana struktury demograficznej zredukuje nam w najbliższych latach wpływy ze składki o jedną piątą – wskazuje dr hab. Raulinajtys-Grzybek.
Eksperci podkreślają, że w wielu krajach europejskich systemy zdrowotne już dziś przygotowują się na podobne zmiany, rozszerzając bazę finansowania lub zwiększając udział środków budżetowych.
Drugim często podnoszonym problemem jest relatywnie niewielka rola profilaktyki w polskim systemie ochrony zdrowia. Większość środków dalej przeznaczamy na leczenie chorób i ich powikłań, podczas gdy działania zapobiegawcze pozostają niedofinansowane i rozproszone między różnymi instytucjami państwa. Eksperci zwracają uwagę, że profilaktyka jest jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji w systemie ochrony zdrowia, choć jej efekty nie zawsze są natychmiastowe. – Inwestycje w profilaktykę mają najwyższą stopę zwrotu – podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Jednocześnie w Polsce rośnie skala chorób związanych ze stylem życia, takich jak otyłość czy choroby układu krążenia. Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że około 9 mln Polaków choruje na otyłość, a nadwaga lub otyłość dotyczą nawet co trzeciego dziecka.
Rosnąca liczba chorób cywilizacyjnych przekłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W krajach rozwiniętych większość zgonów i hospitalizacji związana jest dziś z chorobami przewlekłymi, które wymagają długotrwałego leczenia. – Większość tego, na co chorujemy i umieramy w Polsce, to są choroby NCD, czyli nieinfekcyjne choroby przewlekłe. W Polsce jest to między 91 a 93 proc. – tłumaczy prof. Andrzej Fal z Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Eksperci zaznaczają jednak, że efekty programów profilaktycznych w takich przypadkach pojawiają się dopiero po wielu latach. Dlatego politycy często unikają dużych inwestycji w profilaktykę, których efekty będą widoczne dopiero w kolejnych kadencjach.
W debacie o finansowaniu zdrowia publicznego coraz częściej pojawia się też temat wykorzystania podatków od produktów szkodliwych dla zdrowia. W Polsce wpływy z akcyzy na papierosy, alkohol czy inne używki sięgają dziesiątek miliardów zł rocznie.
Jednocześnie tylko niewielka część tych środków trafia bezpośrednio na działania związane z profilaktyką lub zdrowiem publicznym.
Eksperci podkreślają, że kondycja systemu ochrony zdrowia ma znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale także dla gospodarki. Zdrowie społeczeństwa wpływa na aktywność zawodową, produktywność i tempo rozwoju kraju. – Nie ma silnych gospodarek bez silnego, spójnego, zdrowego społeczeństwa – podkreśla dr Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednocześnie rosnące kolejki do specjalistów i trudności z dostępem do świadczeń powodują spadek zaufania do systemu.
Anna Gołębicka z Centrum im. Adama Smitha zwraca uwagę, że bez odbudowy tego zaufania nawet zwiększanie finansowania może nie przynieść oczekiwanych efektów. – Kryzys finansów da się jakoś rozwiązać, ale kryzysu zaufania nie da się kupić za żadne pieniądze – mówi.
Według ekspertów przyszłość systemu ochrony zdrowia będzie zależeć nie tylko od zwiększenia nakładów, ale również od zmian w sposobie finansowania, większej roli profilaktyki oraz poprawy efektywności wydawania publicznych pieniędzy.
