Rzeczpospolita
Ekonomia
Abramowicz kontra Downing Street. Spór o pieniądze ze sprzedaży Chelsea

Od napaści Rosji na Ukrainę leży na koncie w jednym z banków Wielkiej Brytanii 2,5 mld funtów ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea. Londyn chce, by cała ta kwota trafiła na Ukrainę. Roman Abramowicz, były właściciel Chelsea, ma na ten temat inne zdanie.

Publikacja: 09.03.2026 17:11

Abramowicz walczy o miliardy ze sprzedaży Chelsea. Spór z rządem Wielkiej Brytanii

Foto: Action Images via Reuters / Tony O'Brien

Iwona Trusewicz

Prawnicy Romana Abramowicza ostrzegli w poniedziałek brytyjski rząd, że ich klient będzie zwalczał wszelkie próby przejęcia 2,5 mld funtów (3,34 mld dol.) ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea, informuje agencja Reutera. Objęty sankcjami m.in. Wielkiej Brytanii miliarder utrzymuje, że pieniądze należą do niego.

Jak doszło do wymuszonej sprzedaży Chelsea przez Abramowicza

10 marca 2022 r. władze brytyjskie nałożyły sankcje na siedmiu rosyjskich bogaczy, w tym Abramowicza. Osobom objętym sankcjami zakazano wjazdu do Wielkiej Brytanii, odebrano tzw. wizę inwestorską dającą szerokie przywileje, a ich aktywa zostały zamrożone. Angielska Premier League usunęła Abramowicza z zarządzania Chelsea Football Club, którego był właścicielem od 2003 r. To wymusiło szybką sprzedaż klubu w 2022 r. Abramowicz przekazał zarządzanie Chelsea fundacji charytatywnej. Rząd brytyjski zatwierdził licencję na sprzedaż, ale uniemożliwi to Abramowiczowi uzyskanie jakichkolwiek wpływów z transakcji.

Prawie cztery lata później pieniądze pozostają zamrożone na brytyjskim koncie bankowym z powodu sporu o ich przeznaczenie. W 2025 r. brytyjski rząd ostrzegł Abramowicza, że musi uwolnić pieniądze, w przeciwnym razie może zostać pozwany do sądu.

Prawnicy Abramowicza z kancelarii Kobre & Kim stwierdzili, że pieniądze ze sprzedaży pozostają „w całości własnością” ich klienta i oskarżyli rząd o „politycznie nacechowane i szeroko nagłośnione wypowiedzi” na jego temat.

Stwierdzili, że Abramowicz nadal jest w pełni zaangażowany w przeznaczenie pieniędzy na cele charytatywne, a za opóźnienie odpowiadają rządowe ograniczenia dotyczące sposobu ich wydatkowania.

„Wydaje się, że rząd Wielkiej Brytanii traktuje tę proponowaną darowiznę jako formę kary wobec pana Abramowicza” – napisali prawnicy w liście, do którego dotarła agencja Reuters.

Londyn chce przekazać pieniądze ze sprzedaży Chelsea Ukrainie

W odpowiedzi na list brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper napisała: „Czas, aby Roman Abramowicz postąpił właściwie, ale jeśli tego nie zrobi, my podejmiemy działania”.

Wielka Brytania chce, aby pieniądze zostały wydane wyłącznie na Ukrainę, zgodnie z szerszą europejską presją, aby Moskwa zapłaciła za spowodowane przez rozpętaną przez siebie wojną ogromne zniszczenia, kradzieże, grabieże, gwałty, porwania dzieci i śmierć bezbronnych cywilów na Ukrainie.

Brytyjski premier Keir Starmer powiedział w grudniu, że „czas ucieka”. Prawnicy Abramowicza zagrozili, że gdyby rząd wszczął formalne postępowanie konfiskacyjne, sprawa zostanie zaskarżona w sądzie.

„Propozycja przekazania tych środków została zainicjowana przez pana Abramowicza przed nałożeniem sankcji i nadal jest on w pełni zaangażowany w zapewnienie, że fundusze zostaną przeznaczone na cele charytatywne” – czytamy w liście.

Źródło: rp.pl

