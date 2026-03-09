Rzeczpospolita
Naukowcy podzielili ADHD na trzy biotypy. Kryterium nie były objawy, lecz mózg

Przez lata osoby z ADHD dzielono na te, które nie mogą usiedzieć w miejscu, i te, które nie potrafią się skupić. Nowe badanie opublikowane w „JAMA Psychiatry” sugeruje, że podział jest głębszy. A żeby go zobaczyć, trzeba zajrzeć do wnętrza mózgu.

Publikacja: 09.03.2026 18:03

Naukowcy przejrzeli wyniki rezonansu u prawie 1200 dzieci

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Zespół badaczy z kilku ośrodków – między innymi z Chin, Australii i Stanów Zjednoczonych – przeanalizował skany MRI blisko 1200 dzieci z ADHD oraz grupy porównawczej zdrowych rówieśników. Zamiast pytać rodziców i nauczycieli, jak bardzo dziecko się wierci albo zapomina o zadaniach, naukowcy skupili się na tym, co widać w strukturze mózgu.

Każdemu dziecku zbudowali indywidualną mapę połączeń – tzw. sieć podobieństwa morfometrycznego. W skrócie chodzi o to, że różne obszary mózgu mają zbliżoną lub odmienną budowę, i z tych podobieństw można ułożyć coś w rodzaju siatki. Potem sprawdzili, gdzie u dzieci z ADHD ta siatka odbiega od normy wyznaczonej przez zdrowych rówieśników. Gdy przepuścili te dane przez algorytm grupujący – bez żadnej wcześniejszej wiedzy o objawach – wyszły im trzy różne wzorce zmian w mózgu, które badacze nazwali biotypami.

