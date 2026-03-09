Z tego artykułu dowiesz się: Czym charakteryzuje się biały fosfor i w jakich zastosowaniach militarnych jest wykorzystywany?

Jakie są główne kontrowersje związane z użyciem białego fosforu i jakie ograniczenia nakłada na nie prawo międzynarodowe?

Jakie konkretne zagrożenia i naruszenia prawa wojennego wskazują eksperci w kontekście stosowania tej substancji nad terenami mieszkalnymi?

Jakie jest stanowisko sił zbrojnych wobec wysuwanych oskarżeń i jak argumentują one zgodność swoich działań z prawem?

Według organizacji Human Rights Watch materiały wizualne i zdjęcia z początku marca mają wskazywać na użycie pocisków artyleryjskich zawierających biały fosfor w rejonie miejscowości Yohmor w południowym Libanie. Zdjęcia zweryfikowane przez badaczy organizacji mają przedstawiać charakterystyczne eksplozje i pożary, które wybuchły w dzielnicach mieszkalnych po uderzeniach amunicji.

Czym jest biały fosfor i dlaczego budzi kontrowersje

Biały fosfor to substancja chemiczna stosowana w niektórych typach amunicji artyleryjskiej. Po kontakcie z tlenem zapala się i wytwarza bardzo wysoką temperaturę oraz gęsty dym. W działaniach militarnych może być wykorzystywany m.in. do tworzenia zasłon dymnych, oznaczania celów lub niszczenia sprzętu przeciwnika.

Kontrowersje wynikają z faktu, że użycie tej broni na terenach zaludnionych może spowodować bardzo poważne obrażenia, w tym głębokie oparzenia chemiczne sięgające kości Z tego powodu międzynarodowe prawo humanitarne ogranicza jej stosowanie w pobliżu terenów zamieszkanych przez cywilów.