Po Strefie Gazy – Liban. Czy Izrael użył amunicji z białym fosforem?

Organizacje praw człowieka oraz część mediów zachodnich zarzucają Siłom Obronnym Izraela, że te w ataku na Hezbollach w Libanie użyły amunicji z białym fosforem.

Publikacja: 09.03.2026 19:20

Izraelski atak na Bejrut

Foto: Reuters, Mohamed Azakir

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym charakteryzuje się biały fosfor i w jakich zastosowaniach militarnych jest wykorzystywany?
  • Jakie są główne kontrowersje związane z użyciem białego fosforu i jakie ograniczenia nakłada na nie prawo międzynarodowe?
  • Jakie konkretne zagrożenia i naruszenia prawa wojennego wskazują eksperci w kontekście stosowania tej substancji nad terenami mieszkalnymi?
  • Jakie jest stanowisko sił zbrojnych wobec wysuwanych oskarżeń i jak argumentują one zgodność swoich działań z prawem?

Według organizacji Human Rights Watch materiały wizualne i zdjęcia z początku marca mają wskazywać na użycie pocisków artyleryjskich zawierających biały fosfor w rejonie miejscowości Yohmor w południowym Libanie. Zdjęcia zweryfikowane przez badaczy organizacji mają przedstawiać charakterystyczne eksplozje i pożary, które wybuchły w dzielnicach mieszkalnych po uderzeniach amunicji.

Czym jest biały fosfor i dlaczego budzi kontrowersje

Biały fosfor to substancja chemiczna stosowana w niektórych typach amunicji artyleryjskiej. Po kontakcie z tlenem zapala się i wytwarza bardzo wysoką temperaturę oraz gęsty dym. W działaniach militarnych może być wykorzystywany m.in. do tworzenia zasłon dymnych, oznaczania celów lub niszczenia sprzętu przeciwnika.

Kontrowersje wynikają z faktu, że użycie tej broni  na terenach zaludnionych może spowodować bardzo poważne  obrażenia, w tym głębokie oparzenia chemiczne sięgające kości  Z tego powodu międzynarodowe prawo humanitarne ogranicza jej stosowanie w pobliżu terenów zamieszkanych przez cywilów.

Human Rights Watch oceniła, że użycie białego fosforu nad obszarami mieszkalnymi może stanowić naruszenie prawa wojennego. Organizacja podkreśliła, że amunicja tego typu rozprzestrzenia się na dużym obszarze, a jej efekty są trudne do kontrolowania, co zwiększa ryzyko ofiar cywilnych i pożarów budynków oraz pól uprawnych.

Eksperci HRW zaznaczają, że użycie tzw. „airburst” – czyli eksplozji pocisku w powietrzu – nad terenami zabudowanymi jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ rozrzuca płonące fragmenty substancji na dużym obszarze.

Izrael nie potwierdza użycia bomb fosforowych

Izraelskie siły zbrojne nie potwierdziły jednoznacznie tych doniesień. W odpowiedzi na pytania mediów przedstawiciele armii stwierdzili, że nie są świadomi użycia pocisków zawierających biały fosfor w opisanych incydentach, jednocześnie podkreślając, że wszelkie stosowane środki bojowe mają być zgodne z prawem międzynarodowym.

W przeszłości izraelskie władze argumentowały, że amunicja z białym fosforem może być stosowana legalnie w określonych sytuacjach, np. do tworzenia zasłon dymnych na polu walki, o ile nie jest używana bezpośrednio przeciwko ludności cywilnej.

Doniesienia o użyciu tej broni pojawiają się w momencie, gdy konflikt między Izraelem a Iranem rozszerza się na inne państwa regionu, w tym Liban. Walki z Hezbollahem, a także izraelskie uderzenia na cele powiązane z Iranem, zwiększają ryzyko dalszej eskalacji i rosnących strat wśród cywilów.

Na razie brak niezależnych, powszechnie uznanych dowodów potwierdzających użycie białego fosforu bezpośrednio w atakach na cele w Iranie. Oskarżenia dotyczą głównie działań w południowym Libanie, gdzie konflikt z sojusznikami Teheranu toczy się równolegle z wojną izraelsko-irańską.  Wcześniej jednak organizacje praw człowieka udokumentowały użycie białego fosforu przez Iran zarówno w Libanie, jak i w Strefie Gazy, co budzi obawy o systematyczne łamanie prawa międzynarodowego.

 

