Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina. Rozmawiali o Iranie i Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump zadzwonił do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, aby omówić szereg kwestii dotyczących obecnej sytuacji międzynarodowej – poinformował doradca Putina Jurij Uszakow.

Publikacja: 09.03.2026 20:53

Foto: EPA/MICHAEL REYNOLD , EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Jakub Mikulski, Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto był inicjatorem rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentami Rosji i Stanów Zjednoczonych.
  • Jakie główne kwestie polityki międzynarodowej stanowiły przedmiot tej dyskusji.
  • Jakie stanowiska i propozycje przedstawiono w kontekście konfliktu irańskiego.
  • Jakie znaczenie przywódcy nadali kontynuacji dialogu między Moskwą a Waszyngtonem.

– Donald Trump zadzwonił do Władimira Władimirowicza Putina, aby omówić szereg niezwykle ważnych tematów związanych z aktualnym rozwojem sytuacji międzynarodowej – przekazał Uszakow po rozmowie telefonicznej Putina i Trumpa. Jak wskazał, „nacisk został położony na sytuację wokół konfliktu z Iranem oraz na prowadzone przy udziale przedstawicieli USA dwustronne negocjacje dotyczące uregulowania kwestii ukraińskiej”. 

Jak dodał Uszakow, rozmowa trwała około godziny.

Głównym tematem konflikt wokół Iranu

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy była sytuacja wokół Iranu oraz rozwój wydarzeń związanych z operacją prowadzoną przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko temu państwu. Jak przekazał Uszakow, prezydent Trump przedstawił rosyjskiemu przywódcy swoją ocenę sytuacji w kontekście trwającej operacji wojskowej. Z kolei Władimir Putin – według relacji Uszakowa – zaprezentował szereg propozycji mających doprowadzić do możliwie szybkiego rozwiązania konfliktu.

– Prezydent Rosji przedstawił szereg inicjatyw mających na celu jak najszybsze polityczne i dyplomatyczne uregulowanie konfliktu irańskiego – powiedział doradca Kremla.

Putin chwali Trumpa

Drugim ważnym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie oraz prowadzone negocjacje dotyczące jej zakończenia. Według Uszakowa szczególną uwagę poświęcono rozmowom prowadzonym przy udziale przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w sprawie możliwego uregulowania konfliktu.

Jurij Uszakow przekazał też, że  Putin wyraził „pozytywną ocenę wysiłków mediacyjnych podejmowanych przez zespół Donalda Trumpa i przez niego samego” w sprawie Ukrainy.

–  Prezydent Trump powtórzył, że zależy mu na jak najszybszym zakończeniu konfliktu na Ukrainie poprzez zawieszenie broni i zawarcie długoterminowego porozumienia – kontynuował Uszakow.

W trakcie rozmowy Władimir Putin przedstawił także swoją ocenę sytuacji na froncie. Jak relacjonował doradca Kremla, rosyjski przywódca opisał aktualną sytuację na linii kontaktu bojowego, podkreślając – według rosyjskiej narracji – postępy rosyjskich wojsk.

Podczas rozmowy pojawił się również temat sytuacji w Wenezueli. Według Uszakowa przywódcy omawiali ją przede wszystkim w kontekście wpływu wydarzeń politycznych w tym kraju na światowy rynek ropy naftowej.

„Dialog USA-Rosja będzie kontynuowany”

Jurij Uszakow ocenił, że rozmowa między przywódcami była bardzo konkretna i może mieć praktyczne znaczenie dla dalszych relacji między Moskwą a Waszyngtonem.

– Rozmowa była bardzo treściwa i bez wątpienia będzie miała praktyczne znaczenie dla dalszej współpracy Rosji i Stanów Zjednoczonych w różnych obszarach polityki międzynarodowej – powiedział.

Według doradcy Kremla zarówno Putin, jak i Trump podkreślili znaczenie dalszego dialogu między Moskwą a Waszyngtonem w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej.

Źródło: rp.pl

