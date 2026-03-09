Z tego artykułu dowiesz się: Kto był inicjatorem rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentami Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Jakie główne kwestie polityki międzynarodowej stanowiły przedmiot tej dyskusji.

Jakie stanowiska i propozycje przedstawiono w kontekście konfliktu irańskiego.

Jakie znaczenie przywódcy nadali kontynuacji dialogu między Moskwą a Waszyngtonem.

– Donald Trump zadzwonił do Władimira Władimirowicza Putina, aby omówić szereg niezwykle ważnych tematów związanych z aktualnym rozwojem sytuacji międzynarodowej – przekazał Uszakow po rozmowie telefonicznej Putina i Trumpa. Jak wskazał, „nacisk został położony na sytuację wokół konfliktu z Iranem oraz na prowadzone przy udziale przedstawicieli USA dwustronne negocjacje dotyczące uregulowania kwestii ukraińskiej”.

Reklama Reklama

Jak dodał Uszakow, rozmowa trwała około godziny.

Głównym tematem konflikt wokół Iranu

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy była sytuacja wokół Iranu oraz rozwój wydarzeń związanych z operacją prowadzoną przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko temu państwu. Jak przekazał Uszakow, prezydent Trump przedstawił rosyjskiemu przywódcy swoją ocenę sytuacji w kontekście trwającej operacji wojskowej. Z kolei Władimir Putin – według relacji Uszakowa – zaprezentował szereg propozycji mających doprowadzić do możliwie szybkiego rozwiązania konfliktu.

– Prezydent Rosji przedstawił szereg inicjatyw mających na celu jak najszybsze polityczne i dyplomatyczne uregulowanie konfliktu irańskiego – powiedział doradca Kremla.