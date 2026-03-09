– Donald Trump zadzwonił do Władimira Władimirowicza Putina, aby omówić szereg niezwykle ważnych tematów związanych z aktualnym rozwojem sytuacji międzynarodowej – przekazał Uszakow po rozmowie telefonicznej Putina i Trumpa. Jak wskazał, „nacisk został położony na sytuację wokół konfliktu z Iranem oraz na prowadzone przy udziale przedstawicieli USA dwustronne negocjacje dotyczące uregulowania kwestii ukraińskiej”.
Jak dodał Uszakow, rozmowa trwała około godziny.
Jednym z najważniejszych tematów rozmowy była sytuacja wokół Iranu oraz rozwój wydarzeń związanych z operacją prowadzoną przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko temu państwu. Jak przekazał Uszakow, prezydent Trump przedstawił rosyjskiemu przywódcy swoją ocenę sytuacji w kontekście trwającej operacji wojskowej. Z kolei Władimir Putin – według relacji Uszakowa – zaprezentował szereg propozycji mających doprowadzić do możliwie szybkiego rozwiązania konfliktu.
– Prezydent Rosji przedstawił szereg inicjatyw mających na celu jak najszybsze polityczne i dyplomatyczne uregulowanie konfliktu irańskiego – powiedział doradca Kremla.
Drugim ważnym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie oraz prowadzone negocjacje dotyczące jej zakończenia. Według Uszakowa szczególną uwagę poświęcono rozmowom prowadzonym przy udziale przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w sprawie możliwego uregulowania konfliktu.
Jurij Uszakow przekazał też, że Putin wyraził „pozytywną ocenę wysiłków mediacyjnych podejmowanych przez zespół Donalda Trumpa i przez niego samego” w sprawie Ukrainy.
– Prezydent Trump powtórzył, że zależy mu na jak najszybszym zakończeniu konfliktu na Ukrainie poprzez zawieszenie broni i zawarcie długoterminowego porozumienia – kontynuował Uszakow.
W trakcie rozmowy Władimir Putin przedstawił także swoją ocenę sytuacji na froncie. Jak relacjonował doradca Kremla, rosyjski przywódca opisał aktualną sytuację na linii kontaktu bojowego, podkreślając – według rosyjskiej narracji – postępy rosyjskich wojsk.
Podczas rozmowy pojawił się również temat sytuacji w Wenezueli. Według Uszakowa przywódcy omawiali ją przede wszystkim w kontekście wpływu wydarzeń politycznych w tym kraju na światowy rynek ropy naftowej.
Jurij Uszakow ocenił, że rozmowa między przywódcami była bardzo konkretna i może mieć praktyczne znaczenie dla dalszych relacji między Moskwą a Waszyngtonem.
– Rozmowa była bardzo treściwa i bez wątpienia będzie miała praktyczne znaczenie dla dalszej współpracy Rosji i Stanów Zjednoczonych w różnych obszarach polityki międzynarodowej – powiedział.
Według doradcy Kremla zarówno Putin, jak i Trump podkreślili znaczenie dalszego dialogu między Moskwą a Waszyngtonem w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej.
