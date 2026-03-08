Thomas Rose – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce – zareagował na zachowanie lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który w ostatnim czasie pojawił się w ambasadzie Iranu w Warszawie. Polityk złożył w placówce wpis w księdze kondolencyjnej, którą wystawiono po śmierci zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy tego kraju.

Thomas Rose o wizycie Brauna w ambasadzie Iranu w Warszawie: Obrzydliwa

Thomas Rose, który od 2025 r. jest ambasadorem USA w Polsce, odniósł się do zachowania polskiego polityka w mediach społecznościowych, zaznaczając, że „Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem – a co ważniejsze – kto nim nie jest”

W drugim wpisie – także opublikowanym w serwisie X – dyplomata udostępnił nagranie Grzegorza Brauna z wizyty w ambasadzie Iranu, nazywając ją „obrzydliwą”