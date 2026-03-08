Zjednoczone Emiraty Arabskie miały odpowiedzieć uderzeniem na ataki Iranu

YNet podaje, że władze w Abu Zabi zdecydowały o uderzeniu w irańską infrastrukturę odsalania wody morskiej. „Przedstawiciele władz izraelskich oceniają, że atak miał być przede wszystkim sygnałem dla irańskiego reżimu. Jeśli irańskie ataki się nasilą, Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą dołączyć do kampanii wojskowej, nawet jeśli tylko w ograniczonym zakresie” – czytamy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowało komunikat, w którym nie potwierdza otwarcie, że kraj jest odpowiedzialny za atak. Jednocześnie zastrzeżono sobie jednak prawo do odpowiedzi na agresję Iranu. „Zjednoczone Emiraty Arabskie potwierdzają, że są w defensywie wobec brutalnej i nieprowokowanej agresji Iranu” – wskazano. „Zjednoczone Emiraty Arabskie podkreślają, że nie chcą być wciągane w konflikty ani eskalację, ale potwierdzają, że zastrzegają sobie pełne prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obywateli i mieszkańców na swoim terytorium” – dodano.

Agencja Reutera zaznacza także, że rzecznik izraelskiej armii potwierdził, że to nie Tel Awiw stoi za atakiem.

Wojna USA–Iran może potrwać miesiące

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się po tym, jak Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Początkowo Trump sugerował, że kampania militarna potrwa około czterech tygodni. W ostatnich dniach przedstawiciele administracji zaczęli jednak ostrzegać, że konflikt może potrwać znacznie dłużej – nawet kilka miesięcy. Sam prezydent w sobotę nie potrafił wskazać przewidywanego czasu zakończenia działań. – Tak długo, jak będzie trzeba – powiedział.