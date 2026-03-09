Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dagmara Pawełczyk-Woicka: Grozi nam wydmuszka KRS

- Prezydencka propozycja zmierza do zakończenia anarchii i sporu w sądownictwie, jednocześnie zapewniając obywatelom realne prawo do sądu – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.

Publikacja: 09.03.2026 04:53

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Foto: PAP/Leszek Szymański

Agata Łukaszewicz

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa na nową kadencję. Gdyby pani mogła, to wystartowałaby jeszcze raz w konkursie na członka Rady?

Nie zastanawiałam się nad tym, bo nie mogę kandydować. Jestem jednak bardzo zmęczona i potrzebuję trochę odpoczynku. Pracuję na dwóch etatach.

Jest pani gotowa na dalszą pracę jako przewodnicząca KRS już po upływie kadencji? Wygląda na to, że jest to całkiem możliwe.

Moja kadencja jako przewodniczącej KRS upływa z końcem maja, niezależnie od kadencji w Radzie. Pani sędzia Beata Morawiec mówiąc, że będę dożywotnią przewodniczącą, myli się, bo po prostu nie zna ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzutem na taśmę chcemy – we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i, mam nadzieję, także z Ministerstwem Sprawiedliwości – rozpatrzyć kandydatury aplikantów KSSiP. Będzie to możliwe dopiero w maju lub pod koniec kwietnia, jeśli minister sprawiedliwości będzie współpracował. Jeśli tego nie zrobimy, ich mianowanie może ulec opóźnieniu o dwa-trzy miesiące, a w razie nieoczekiwanych komplikacji nawet o wiele miesięcy.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (P) i wiceprzewodniczący KR
Sądy i trybunały
KRS skarży do Trybunału przepisy ustawy o KRS. Chodzi o wybory nowej Rady

Jaka procedura powinna być stosowana w zbliżających się wyborach?

Zgodna z ustawą. Nie ma innej drogi ani możliwości.

Dlaczego jest pani przeciwna procedurze zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego? Co jest w niej złego i nie do przyjęcia? Wielu twierdzi, że to szansa na wyjście z patowej sytuacji.

Wymyślona ad hoc procedura nie jest uregulowana żadną ustawą. Takiej procedury po prostu nie ma. Czytam orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego, z których jasno wynika, że już samo udzielenie mi poparcia w 2018 r. dyskwalifikuje sędziego. Uważam, że to nieczysta i skrajnie nieuczciwa gra. Z tego właśnie powodu sędziowie odmawiają złożenia podpisów pod kandydaturą sędziego Stanisława Zduna, sędziego o nieposzlakowanej opinii. A druga strona zbiera podpisy na sterydach, z dopingiem. Tak właśnie wygląda „wybór sędziów przez sędziów”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

To ich wybierze Sejm do KRS? „Iustitia” opublikowała listę kandydatów
Sądy i trybunały
To ich wybierze Sejm do KRS? „Iustitia” opublikowała listę kandydatów

Jak ocenia pani kończącą się kadencję KRS? Łatwo nie było. Wielokrotnie dochodziło do ostrej wymiany zdań, sytuacja często bywała nerwowa.

Nie było łatwo. Uważam, że poradziłam sobie doskonale – oczywiście nie pracowałam sama, wspólnie z kolegami. Jeden z aktualnych kandydatów do KRS z list tzw. „niezależnych sędziów” mówił do mnie już w grudniu 2023 r., że moje dni w Radzie są policzone. Jak widać, to my wygraliśmy. Nasz dorobek za lata 2022 – 2026 jest spory zarówno w wymiarze personalnym, jak i innej aktywności. Przyjdzie czas na szczegółowe podsumowanie.

Odmawiając podpisu pod przygotowanymi przez rząd zmianami w ustawie Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent Karol Nawrocki przedstawił własne propozycje zmian w sądownictwie. Wielu nimi zaskoczył. Czy są one do przyjęcia dla sędziów?

Projekt jest niedopracowany. Odczytuję go raczej jako sygnał od prezydenta, w jaki sposób zamierza zakończyć anarchię i spór w sądownictwie, jednocześnie zapewniając obywatelom realne prawo do sądu. To prawo można bowiem zrealizować tylko na dwa sposoby: albo ustępując przed szantażem i godząc się na jakąś formę weryfikacji 3500 sędziów, albo dążąc do usunięcia z grona sędziów kilkuset sędziów-terrorystów. Trzeciej drogi nie ma.

Czytaj więcej:

Agata Łukaszewicz: Jest weto i turbokaganiec
Sądy i Prokuratura Agata Łukaszewicz: Jest weto i turbokaganiec

Pro

Od miesięcy jesteśmy przyzwyczajeni do sporów: kto jest prokuratorem krajowym, kto jest rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych itp. Czy po najbliższych wyborach grozi nam podwójna Krajowa Rada Sądownictwa?

Grozi nam Krajowa Rada Sądownictwa, która będzie funkcjonować bez akceptacji prezydenta. Wówczas byłaby to KRS zawieszona w próżni. Wydmuszka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama