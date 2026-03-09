Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka
Nie zastanawiałam się nad tym, bo nie mogę kandydować. Jestem jednak bardzo zmęczona i potrzebuję trochę odpoczynku. Pracuję na dwóch etatach.
Moja kadencja jako przewodniczącej KRS upływa z końcem maja, niezależnie od kadencji w Radzie. Pani sędzia Beata Morawiec mówiąc, że będę dożywotnią przewodniczącą, myli się, bo po prostu nie zna ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzutem na taśmę chcemy – we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i, mam nadzieję, także z Ministerstwem Sprawiedliwości – rozpatrzyć kandydatury aplikantów KSSiP. Będzie to możliwe dopiero w maju lub pod koniec kwietnia, jeśli minister sprawiedliwości będzie współpracował. Jeśli tego nie zrobimy, ich mianowanie może ulec opóźnieniu o dwa-trzy miesiące, a w razie nieoczekiwanych komplikacji nawet o wiele miesięcy.
Zgodna z ustawą. Nie ma innej drogi ani możliwości.
Wymyślona ad hoc procedura nie jest uregulowana żadną ustawą. Takiej procedury po prostu nie ma. Czytam orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego, z których jasno wynika, że już samo udzielenie mi poparcia w 2018 r. dyskwalifikuje sędziego. Uważam, że to nieczysta i skrajnie nieuczciwa gra. Z tego właśnie powodu sędziowie odmawiają złożenia podpisów pod kandydaturą sędziego Stanisława Zduna, sędziego o nieposzlakowanej opinii. A druga strona zbiera podpisy na sterydach, z dopingiem. Tak właśnie wygląda „wybór sędziów przez sędziów”.
Nie było łatwo. Uważam, że poradziłam sobie doskonale – oczywiście nie pracowałam sama, wspólnie z kolegami. Jeden z aktualnych kandydatów do KRS z list tzw. „niezależnych sędziów” mówił do mnie już w grudniu 2023 r., że moje dni w Radzie są policzone. Jak widać, to my wygraliśmy. Nasz dorobek za lata 2022 – 2026 jest spory zarówno w wymiarze personalnym, jak i innej aktywności. Przyjdzie czas na szczegółowe podsumowanie.
Projekt jest niedopracowany. Odczytuję go raczej jako sygnał od prezydenta, w jaki sposób zamierza zakończyć anarchię i spór w sądownictwie, jednocześnie zapewniając obywatelom realne prawo do sądu. To prawo można bowiem zrealizować tylko na dwa sposoby: albo ustępując przed szantażem i godząc się na jakąś formę weryfikacji 3500 sędziów, albo dążąc do usunięcia z grona sędziów kilkuset sędziów-terrorystów. Trzeciej drogi nie ma.
Grozi nam Krajowa Rada Sądownictwa, która będzie funkcjonować bez akceptacji prezydenta. Wówczas byłaby to KRS zawieszona w próżni. Wydmuszka.
