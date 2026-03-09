Po rozpoczęciu konfliktu w Iranie, Departament Stanu w pośpiechu wszczął akcję ewakuacji dziesiątek tysięcy Amerykanów uwięzionych na Bliskim Wschodzie i wcześniej nieostrzeżonych o zagrożeniu. Pentagon zaczął zaś zwiększać liczbę żołnierzy USA zajmujących się zbieraniem informacji wywiadowczych na potrzeby operacji oraz wysyłać do regionu więcej systemów obrony powietrznej.

To sygnały wskazujące, że administracja Trumpa nie była w pełni przygotowana na duży konflikt, z którym obecnie musi się mierzyć.

Po tygodniu od pierwszych ataków w Iranie, których skutki dotknęły cały region, czyli kilkanaście państw, piętrzą się też pytania, dokąd zmierza konflikt, który już teraz jest wśród Amerykanów w dużej mierze niepopularny. W rozmowach z urzędnikami amerykańskiej administracji przedstawiciele krajów arabskich i europejskich mówią, że nie widzą, jak dokładnie miałby wyglądać końcowy plan Trumpa – ani nawet czy w ogóle taki plan istnieje.

Amerykańscy ustawodawcy również przyznają, że niewiele rozumieją z tego, w jaki sposób prezydent będzie wiedział, że osiągnął wszystkie swoje cele w Iranie, ani czy ma plan na to, co nastąpi później.

Trump zadecyduje o końcu wojny, ale kiedy?

Niektórzy są także zaniepokojeni faktem, że sekretarz obrony Pete Hegseth nie wykluczył możliwości wysłania amerykańskich wojsk lądowych do Iranu i twierdzi, że „odbudowanie państwa” nie znajduje się wśród priorytetów Pentagonu. Przedstawiciele USA odrzucali do tej pory możliwość negocjacji. – Nigdy wcześniej nie podejmowano działań o tak dużym ryzyku ani tak daleko idącej akcji militarnej o tak poważnych konsekwencjach przy tak pozornie małym planowaniu czy rozważaniu potencjalnych skutków, zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych – powiedział w wywiadzie dla „New York Timesa” David Rothkopf, autor książki „Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American Power”.