Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego brytyjska obecność wojskowa na Cyprze jest tematem kontrowersyjnym?

Jakie są argumenty za i przeciw utrzymaniu brytyjskich baz na Cyprze?

Jakie stanowisko zajmuje prezydent Cypru w sprawie brytyjskich baz wojskowych?

Wielka Brytania ma na Cyprze dwie bazy – oprócz zaatakowanej na początku tego tygodnia przez drony Akrotiri również Dhekelia. Bazy traktowane są jak terytorium Wielkiej Brytanii.

Reklama Reklama

Prezydent Cypru o przyszłości brytyjskich baz: Niczego nie można wykluczyć

Brytyjczycy utrzymują obecność wojskową na Cyprze od czasu uzyskania przez Wyspę niepodległości w 1960 roku. To jedne z najważniejszych brytyjskich przyczółków wojskowych poza terytorium Wielkiej Brytanii. Umożliwiają m.in. prowadzenie przez brytyjskie lotnictwo działań w rejonie Bliskiego Wschodu.

2 marca baza Akrotiri została zaatakowana przez dron, który prawdopodobnie został wysłany z Bejrutu przez Hezbollah. Kilka godzin później poderwane z bazy brytyjskie myśliwce strąciły dwa inne drony lecące w stronę Akrotiri.