Wydarzenia
Wojna w Iranie sprawi, że Wielka Brytania straci bazy na Cyprze?

Atak drona na brytyjską bazę Akrotiri doprowadził do wznowienia dyskusji na Cyprze o ewentualnym zakończeniu brytyjskiej obecności wojskowej na wyspie.

Publikacja: 06.03.2026 14:12

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego brytyjska obecność wojskowa na Cyprze jest tematem kontrowersyjnym?
  • Jakie są argumenty za i przeciw utrzymaniu brytyjskich baz na Cyprze?
  • Jakie stanowisko zajmuje prezydent Cypru w sprawie brytyjskich baz wojskowych?

Wielka Brytania ma na Cyprze dwie bazy – oprócz zaatakowanej na początku tego tygodnia przez drony Akrotiri również Dhekelia. Bazy traktowane są jak terytorium Wielkiej Brytanii. 

Prezydent Cypru o przyszłości brytyjskich baz: Niczego nie można wykluczyć

Brytyjczycy utrzymują obecność wojskową na Cyprze od czasu uzyskania przez Wyspę niepodległości w 1960 roku. To jedne z najważniejszych brytyjskich przyczółków wojskowych poza terytorium Wielkiej Brytanii. Umożliwiają m.in. prowadzenie przez brytyjskie lotnictwo działań w rejonie Bliskiego Wschodu. 

2 marca baza Akrotiri została zaatakowana przez dron, który prawdopodobnie został wysłany z Bejrutu przez Hezbollah. Kilka godzin później poderwane z bazy brytyjskie myśliwce strąciły dwa inne drony lecące w stronę Akrotiri. 

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides pytany w piątek, już po ataku dronów, czy Nikozja może dokonać analizy statusu brytyjskich baz na wyspie, odparł, że „niczego nie można wykluczyć”.

Wielka Brytania nie bierze udział w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran. Londyn udostępnił jednak swoje bazy (ale nie te na Cyprze) dla amerykańskiego lotnictwa, by to mogło z nich przeprowadzać „ograniczone, defensywne” ataki wymierzone m.in. w irański potencjał w zakresie rażenia baz USA i sojuszników Waszyngtonu w regionie z użyciem broni rakietowej. 

Szef MSZ Cypru Constantinos Kombos, były profesor prawa pytany przez agencję Reutera o brytyjskie bazy na Cyprze, odparł dyplomatycznie, że „nie może już sobie pozwolić na luksus wyrażania opinii prawnych na temat różnych spraw”. 

– Decyzja w kwestiach takiej wagi nie może być podejmowana w gorącym momencie lub w czasie kryzysu – dodał. 

Przedstawiciele władz Cypru nie kryli niezadowolenia, gdy w weekend premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer publicznie nie wykluczył udostępnienia cypryjskich baz Amerykanom prowadzącym ataki na Iran

Grecki dziennik pisze wprost: Brytyjskie bazy powinny zniknąć

„Phileleftheros”, prorządowy dziennik napisał wprost: „Bazy powinny zniknąć. Stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa”. Takie słowa pojawiły się w dzienniku w środę. 

Bazy zajmujące łącznie powierzchnię ok. 256 km2 są pod pełną jurysdykcją Wielkiej Brytanii. Przebywa w nich łącznie 7 tys. brytyjskich żołnierzy i członków ich rodzin, a także pracowników cywilnych. W pobliżu baz mieszka ok. 12 tys. Cypryjczyków. 

Aby załagodzić sytuację, Wielka Brytania wysłała na Cypr ministra obrony Johna Healeya. Prezydent Cypru w piątek spotkał się z kolei z szefem brytyjskiego wywiadu MI6 Blaisem Metrewelim. 

W czwartek Christodoulides w rozmowie z grecką Skai TV przyznał, że słowa Starmera z weekendu wywołały irytację na Cyprze. 

Wielka Brytania stoi na stanowisku, że jej suwerenność nad bazami jest zgodna z prawem międzynarodowym. Cypryjscy eksperci ds. prawa twierdzą jednak, że ich obecność jest echem kolonializmu, niezgodnym z Kartą Narodów ONZ. Wskazują przy tym na precedens dotyczący archipelagu Czagos, który – po wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2019 roku, który zapadł w związku z roszczeniami Mauritiusa wobec archipelagu – ma być przekazany przez Wielką Brytanię afrykańskiemu państwu (na atolu Diego Garcia, który wchodzi w skład archipelagu znajduje się brytyjska baza wojskowa). Trybunał uznał brytyjską kontrolę nad wyspami za nielegalną.

– To wskazuje, że coś podobnego może być wdrożone w przypadku Cypru – kwestia baz powinna zostać uregulowana na nowo w sposób w pełni zgodny z prawem międzynarodowym – mówi Costas Clerides, były cypryjski prokurator generalny i sędzia Sądu Najwyższego.

