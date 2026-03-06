Państwowa Służba Bezpieczeństwa Azerbejdżanu (DTX) – w wyniku działań kontrwywiadowczych – uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych w tym kraju aktów terroryzmu oraz gromadzenie informacji wywiadowczych, które planował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych – informuje Państwowa Agencja Informacyjna Azerbejdżanu.

Azerbejdżan: Iran planował w naszym kraju atak terrorystyczny

Jak przekazano, celem było „wywołanie paniki w społeczeństwie i zaszkodzenie międzynarodowej reputacji kraju”.

Wśród celów miały znaleźć się m.in. przebiegający przez Azerbejdżan, Gruzję i Turcję rurociąg naftowy Baku–Tbilisi–Ceyhan, ambasada Izraela w Azerbejdżanie, synagoga Aszkenazyjska w Baku, a także jeden z liderów religijnej społeczności Żydów górskich.

Z doniesień wynika, że Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej udało się przetransportować na terytorium kraju trzy ładunki wybuchowe. Jak wskazano, Państwowa Służba Bezpieczeństwa Azerbejdżanu uniemożliwiła jednak przekazanie ich innej osobie. „W celu zidentyfikowania strategicznych obiektów i celów, którymi interesują się irańskie służby specjalne, oraz osób współpracujących z nimi, zorganizowano operacje poszukiwawczo-rozpoznawcze” – czytamy.