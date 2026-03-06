W piątek, 6 marca, Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku zawarła ugodę z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych. NYSE zgodziła się zapłacić 9 mln dolarów kary cywilnej w ciągnącej się od trzech lat sprawie dotyczącej poważnej awarii giełdy.
Chodzi o incydent z 24 stycznia 2023 r. Nowojorska giełda przez pomyłkę uruchomiła wtedy jednocześnie swój główny oraz zapasowy system transakcyjny – odpowiednio Pillar Production oraz Pillar DR (skrót od ang. disaster recovery – pol. system odzyskiwania danych). Błąd ten wywołał gwałtowne wahania kursów akcji największych spółek, tzw. blue chips.
Jak twierdzi SEC, incydent sprawił, że główny system błędnie uznał aukcje otwarcia dla 2824 z 3421 notowanych wówczas instrumentów za już zakończone. Doprowadziło to do wstrzymania obrotu akcjami 84 spółek, spadku cen 81 z nich o ponad 10 proc. bez wyraźnej przyczyny i anulowania ponad 4000 transakcji. Awaria dotknęła takich gigantów, jak ExxonMobil, McDonald’s, Walmart czy Wells Fargo.
Z ustaleń komisji wynika, że giełda potrzebowała aż 39 minut, aby zdać sobie sprawę z nieudanych aukcji otwarcia, oraz 83 minut, by oszacować skalę zniszczeń. Regulator uznał, że świadczy to o braku odpowiednich pisemnych procedur i zasad wspierających przeprowadzanie aukcji – pisze agencja Reutera.
W ramach zadośćuczynienia NYSE wypłaciła już firmom członkowskim ponad 5,77 mld dolarów z tytułu poniesionych strat handlowych.
Właściciel giełdy, Intercontinental Exchange, przekonuje, że sytuacja więcej się nie powtórzy. W oficjalnym oświadczeniu poinformował, że udoskonalił swoje systemy i procedury, a „aukcje otwarcia i zamknięcia na NYSE pozostają najbardziej niezawodnym źródłem płynności dla symboli notowanych na tej giełdzie”.
