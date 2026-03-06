Inwestorzy handlujący na warszawskim parkiecie na finiszu tygodnia ruszyli do wyprzedaży akcji, co wpisało się w pogarszające się nastroje na zagranicznych giełdach. Mimo porannego odreagowania na rynkach akcji bardzo szybko dała o sobie znać podaż i poranne zwyżki głównych indeksów ustąpiły miejsca spadkom. W godzinach popołudniowych przecena przyspieszyła, a główne indeksy warszawskiej giełdy pogłębiły spadki do ponad 2 proc. Na finiszu sesji WIG20 znalazł się ok. 1,9 proc. na minusie.

Reklama Reklama

Fala wyprzedaży objęła swym zasięgiem niemal wszystkie europejskie rynki akcji. Najmocniej zniżkowały indeksy na rynkach wschodzących, co w obliczu realizacji globalnego scenariusza odwrotu od ryzykownych aktywów nie powinno nikogo dziwić. Uwagę rynków w dalszym ciągu przykuwały wydarzenia na Bliskim Wschodzie, gdzie kontynuowane były działania zbrojne. Wzrost globalnej niepewności związany z brakiem perspektyw na szybkie zakończenie wojny w Iranie wywierał presję na rynki akcji. Wyprzedaży akcji towarzyszyły dalsze umocnienie dolara i potężne wzrosty cen ropy naftowej i gazu, które spędzają sen z powiek inwestorów, decydując w ostatnich dniach o nastrojach na rynkach. Cena ropy Brent poszybowała w górę do ponad 91 USD za baryłkę, drożejąc już szósty dzień z rzędu.

Duże spadki w indeksie WIG20

Na krajowym rynku przecena nie oszczędziła największych spółek. Zdecydowana większość z nich notowana była na sporych minusach. Biorąc pod uwagę zasięg spadków, w piątek negatywnie wyróżniały się akcje Budimeksu i PGE, tracąc po około 5-6 proc. Na celowniku sprzedających były również papiery banków. Najsłabiej z tego sektora wypadł PKO BP, którego akcje znalazły się nawet 5 proc. pod kreską. Kolejną sesję z rzędu mocno taniały akcje KGHM z uwagi na obawy związane z globalnym popytem na miedź. Spadkom w Warszawie skutecznie oparły się jedynie akcje Dino i Allegro. Te ostatnie mogą pochwalić się blisko 6-proc. zwyżką. Sprzedający byli także bardzo aktywni na szerokim rynku, gdzie negatywnie wyróżniały się sektor budowlany i spółki związane z branżą turystyczną, jak Enter Air i Rainbow Tours.