– W 2026 r. priorytetem będzie realizacja pierwszych projektów inwestycyjnych, dalsze pozyskiwanie kapitału oraz budowa powtarzalnych źródeł przychodów. Zarząd koncentruje się na długoterminowym wzroście wartości spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i selektywnym podejściu do projektów – podsumowuje wiceprezes Virtusa.

O historyczne maksima ociera się kurs Zrembu-Chojnice. W opinii zarządu ma to swoje uzasadnienie.

– Wielokrotnie powtarzaliśmy komunikując się z rynkiem, że Zremb ma dobre perspektywy i że jesteśmy beneficjentem sytuacji związanej z wybuchem cztery lata temu konfliktu zbrojnego w Ukrainie – podkreśla Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice. Zaznacza, że procesy w tej branży charakteryzują się dość dużą bezwładnością (pomimo trwającej wojny).

– Komunikowaliśmy w sierpniu zeszłego roku zawarcie jak na nas dużego kontraktu – około 50 mln zł brutto, ponadto w ostatnich dniach również pozyskaliśmy zamówienia, o których informowaliśmy. Będzie to rzutować na wzrost przychodów w 2026 r., a mamy również nadzieję, że proporcjonalnie poprawimy zyski. Perspektywa dla Zrembu, patrząc na obecną sytuację międzynarodową, jest dobra (z racji wrodzonego asekuranctwa nie mówię „bardzo dobra” czy „idealna”). Rozmawiamy o kolejnych zamówieniach i to zarówno z obecnymi klientami, jak i nowymi – sygnalizuje prezes. Dodaje, że spółkę obecnie bardziej martwią moce przerobowe: zbyt małe w stosunku do podaży zamówień, mimo zrealizowanych w ostatnim czasie w grupie inwestycji.

Na fali zawirowań geopolitycznych zyskują też wspomniane już Protektor, Odlewnie, Lubawa czy Creotech.

Pozostałe spółki

Z kolei zwyżki notowań takich firm jak Helio czy Orange Polska trudno wiązać z geopolityką.