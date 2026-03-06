Co miesiąc „Parkiet” bierze pod lupę spółki z GPW, które przyniosły najwyższe stopy zwrotu. W lutym pozytywnie wyróżniły się takie firmy jak: Virtus, Trans Polonia, Protektor, Odlewnie, Helio, Wasko, Rafamet, Orange Polska, Torpol czy Zremb Chojnice. Dobrze radziły sobie też akcje Lubawy, Bumechu czy Creotechu.
Liderem zestawienia jest grupa Virtus, której walory przyniosły trzycyfrową stopę zwrotu.
– Ostatnie wzrosty notowań grupy Virtus zbiegły się w czasie z istotnymi zmianami w spółce, obejmującymi zmianę profilu działalności, nową strategię oraz wzmocnienie zespołu zarządzającego. Spółka zakończyła etap działalności w sektorze OZE i konsekwentnie buduje pozycję operatora kapitałowego skoncentrowanego na sektorze obronnym oraz projektach typu dual-use – informuje Małgorzata Grużewska, wiceprezes grupy Virtus. Podkreśla, że obecnie trwa budowa portfela projektów i reorganizacja.
Czytaj więcej
Po 5 lat więzienia dla byłych prezesa i wiceprezesa Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI), 2 lata dla członka zarządu w jednej z największych afer...
– W 2026 r. priorytetem będzie realizacja pierwszych projektów inwestycyjnych, dalsze pozyskiwanie kapitału oraz budowa powtarzalnych źródeł przychodów. Zarząd koncentruje się na długoterminowym wzroście wartości spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i selektywnym podejściu do projektów – podsumowuje wiceprezes Virtusa.
O historyczne maksima ociera się kurs Zrembu-Chojnice. W opinii zarządu ma to swoje uzasadnienie.
– Wielokrotnie powtarzaliśmy komunikując się z rynkiem, że Zremb ma dobre perspektywy i że jesteśmy beneficjentem sytuacji związanej z wybuchem cztery lata temu konfliktu zbrojnego w Ukrainie – podkreśla Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice. Zaznacza, że procesy w tej branży charakteryzują się dość dużą bezwładnością (pomimo trwającej wojny).
– Komunikowaliśmy w sierpniu zeszłego roku zawarcie jak na nas dużego kontraktu – około 50 mln zł brutto, ponadto w ostatnich dniach również pozyskaliśmy zamówienia, o których informowaliśmy. Będzie to rzutować na wzrost przychodów w 2026 r., a mamy również nadzieję, że proporcjonalnie poprawimy zyski. Perspektywa dla Zrembu, patrząc na obecną sytuację międzynarodową, jest dobra (z racji wrodzonego asekuranctwa nie mówię „bardzo dobra” czy „idealna”). Rozmawiamy o kolejnych zamówieniach i to zarówno z obecnymi klientami, jak i nowymi – sygnalizuje prezes. Dodaje, że spółkę obecnie bardziej martwią moce przerobowe: zbyt małe w stosunku do podaży zamówień, mimo zrealizowanych w ostatnim czasie w grupie inwestycji.
Na fali zawirowań geopolitycznych zyskują też wspomniane już Protektor, Odlewnie, Lubawa czy Creotech.
Z kolei zwyżki notowań takich firm jak Helio czy Orange Polska trudno wiązać z geopolityką.
– W naszej ocenie ostatnie wzrosty notowań mogą być pochodną poprawy wyników operacyjnych Helio, wynikających z rekordowych przychodów w bieżącym roku obrotowym. Spółka utrzymuje stabilną pozycję rynkową i konsekwentnie realizuje strategię – komentuje prezes Helio, Leszek Wąsowicz. Warto przy tym odnotować, że przy relatywnie ograniczonej płynności akcji Helio (ok. 7,3 proc.) nawet umiarkowane zmiany popytu i podaży mogą przekładać się na ponadprzeciętną dynamikę kursu.
Czytaj więcej
Przedstawimy rozwiązanie, które da rządowi kilkadziesiąt miliardów złotych zysku NBP co roku, bez zmiany prawa – zapowiedział prezes NBP Adam Glapi...
Z kolei Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, podkreśla, że wzrost cen akcji zależy od wielu czynników.
– Jako spółka wkładamy wiele pracy, by tworzyć wartość dla akcjonariuszy. Niedawno ogłosiliśmy bardzo dobre wyniki za 2025 r., podwyższyliśmy prognozy średnioterminowe, a zarząd zarekomendował zwiększenie dywidendy o 15 proc. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że inwestorzy doceniają nasze działania – komentuje Jabczyński.
Imponujące zwyżki ma za sobą Trans Polonia, której akcje obecnie kosztują dwa razy więcej niż na początku 2026 r.
– Obserwowany wzrost notowań traktujemy jako pozytywny sygnał po przejęciu Nijman/Zeetank. Wcześniejsza wycena rynkowa grupy nie odzwierciedlała jej wartości i potencjału. Dziś inwestorzy zaczynają wyceniać przyszłe możliwości – wzrost przychodów i poprawę rentowności z uwagi na efekty synergii. To dobry początek, ale naszym zadaniem jest dostarczać kolejne dane, które jeszcze bardziej potwierdzą fundamentalną wartość grupy – mówi prezes spółki Trans Polonia Dariusz Cegielski.
Po mocnym uderzeniu popytu w połowie tygodnia w czwartkowy poranek giełdy w Europie wracają do spadków. Dolar z...
Fundamenty polskich spółek pozostają zdrowe, a wyceny umiarkowane. To dobrze rokuje naszej giełdzie. Chyba że wo...
Środowa sesja przyniosła kontynuację oraz pogłębienie wyprzedaży na giełdach azjatyckich. Koreański indeks KOSPI...
Po poniedziałkowej sesji można było mieć wątpliwości, jak inwestorzy zareagują na weekendowy atak USA i Izraela...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas