Plus Minus
Czy Polska może być imperium? Dziś jesteśmy w śmiertelnej pułapce

Dominująca dzisiaj idea „zamknięcia się w swoim domu”, wraz z panującymi tendencjami demograficznymi oraz odwracającymi się od życia kulturowymi zmianami oddziałującymi szczególnie agresywnie na młodych Polaków, jest dla Polski śmiertelną pułapką

Publikacja: 06.03.2026 06:00

Warszawa

Foto: AdobeStock

Marek A Cichocki

Polska nigdy nie była imperium. Co więcej, nie chciała nim być. W różnych momentach swej historii prowadziła mocarstwową politykę i czasami miała w tym zakresie nawet bardzo rozległe ambicje. Ale jej największym historycznym osiągnięciem, które nadal żyje w nas, było stworzenie atrakcyjnej cywilizacji, a więc zbudowanie swojego własnego świata w Europie, jakim była I Rzeczpospolita. Mocarstwowe ambicje, przeważnie dynastyczne, oraz cywilizacyjne osiągnięcia nie mogły jednak przetrwać w jednej, ciągłej politycznej formie właśnie dlatego, że Polacy nigdy nie zdecydowali się zbudować własnego imperium.

