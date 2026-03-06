Czy Polska może być imperium? Dziś jesteśmy w śmiertelnej pułapce

4 zł tygodniowo przez rok !
Warszawa
Polska nigdy nie była imperium. Co więcej, nie chciała nim być. W różnych momentach swej historii prowadziła mocarstwową politykę i czasami miała w tym zakresie nawet bardzo rozległe ambicje. Ale jej największym historycznym osiągnięciem, które nadal żyje w nas, było stworzenie atrakcyjnej cywilizacji, a więc zbudowanie swojego własnego świata w Europie, jakim była I Rzeczpospolita. Mocarstwowe ambicje, przeważnie dynastyczne, oraz cywilizacyjne osiągnięcia nie mogły jednak przetrwać w jednej, ciągłej politycznej formie właśnie dlatego, że Polacy nigdy nie zdecydowali się zbudować własnego imperium.
