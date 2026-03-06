Nowy plan pięcioletni Chin

Premier Li Qiang przedstawił nowy plan gospodarczy Chin na najbliższe pięć lat. Dokument zakłada m.in. wzrost wydatków na zbrojenia o około 7 proc. rocznie oraz dalsze wsparcie dla sektora technologicznego. Pekin chce także utrzymać dominację w produkcji metali ziem rzadkich oraz stopniowo ograniczać nadwyżki produkcyjne w przemyśle. W planie pojawiły się również programy prorodzinne, które mają przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń.

Kobiety w zarządach spółek i radach nadzorczych

Z analizy spółek z indeksu WIG20 wynika, że udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych pozostaje niski. Największy udział kobiet wśród pracowników mają firmy Pepco i LPP, ale na najwyższych stanowiskach wciąż dominują mężczyźni. W kilku dużych spółkach giełdowych nie ma w zarządach ani jednej kobiety.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.