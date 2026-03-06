10 min. 40 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zaproponowali program SAFE Zero Procent. Mechanizm miałby finansować modernizację armii z nadzwyczajnego zysku banku centralnego. Według zapowiedzi zysk miałby powstać dzięki operacjom na rezerwach złota – np. poprzez jego sprzedaż i szybki odkup lub księgowe przeszacowanie wartości. Ekonomiści ostrzegają jednak, że takie rozwiązanie może osłabić wiarygodność banku centralnego i wywołać presję inflacyjną.
Po gwałtownych wahaniach ceny gazu zaczęły się stabilizować. Na holenderskiej giełdzie TTF stawki spadły w okolice 50 euro za MWh, czyli znacznie poniżej poziomów z kryzysu energetycznego z lat 2022–2023. Niepewność na rynku wciąż jednak utrzymuje się po ograniczeniu produkcji LNG przez koncern QatarEnergy. Najbardziej narażone na wzrost kosztów pozostają energochłonne sektory przemysłu, w tym branża chemiczna.
Premier Li Qiang przedstawił nowy plan gospodarczy Chin na najbliższe pięć lat. Dokument zakłada m.in. wzrost wydatków na zbrojenia o około 7 proc. rocznie oraz dalsze wsparcie dla sektora technologicznego. Pekin chce także utrzymać dominację w produkcji metali ziem rzadkich oraz stopniowo ograniczać nadwyżki produkcyjne w przemyśle. W planie pojawiły się również programy prorodzinne, które mają przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń.
Z analizy spółek z indeksu WIG20 wynika, że udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych pozostaje niski. Największy udział kobiet wśród pracowników mają firmy Pepco i LPP, ale na najwyższych stanowiskach wciąż dominują mężczyźni. W kilku dużych spółkach giełdowych nie ma w zarządach ani jednej kobiety.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
