Allegro potwierdziło zapowiedziane w kwietniu wejście na rynek turystyczny, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Teraz ogłosiło, że partnerem na tym rynku będzie Itaka, największy operator na tym rynku.

Reklama Reklama

Sojusz Allegro i Itaki

Start projektu to część oferty Itaki, czyli jakieś 15-18 proc., ale jest plan, by szybko ją rozwijać. – Jesteśmy platformą marketplace, więc można sobie wyobrazić w dalszym terminie rozwijanie oferty innych partnerów. Myślimy także o ekspansji zagranicznej z Itaką – mówi prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

Partner także ma ambitne plany. – Jesteśmy na rynku od 37 lat, od 2009 r. jesteśmy liderem, najważniejsze jest, by utrzymać się na tej pozycji jak najdłużej – mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. – Możemy pochwalić się blisko 1,8 mln klientów obsłużonych w 2025 r., na 2026 r. deklarujemy chęć przekroczenia 2 mln i mimo zawirowań na Bliskim Wschodzie możemy ten cel osiągnąć – dodaje.

Firma rozwija inne usługi, ma platformę SeePlaces przeznaczoną do sprzedaży wycieczek fakultatywnych. Itaka ma też wyleasingowane cztery własne samoloty i markę lotniczą Air 001, stacjonują one w Katowicach i Ostrawie. – Dzięki temu możemy lepiej negocjować z liniami lotniczymi warunki, jesteśmy bardziej elastyczni – dodaje.

Wiceprezes Itaki podkreśla, że wejście na Allegro to nowy kanał dystrybucji, a platforma ma dostęp do dobrych produktów.

Turystyka to nie koniec

Allegro także konsekwentnie rozwija ofertę usług dodatkowych, firma niedawno rozszerzyła ofertę o pakiety medyczne we współpracy z siecią LUX MED. Firma jest jedną z największych platform handlu internetowego w Europie, z powodzeniem walczy o klientów z platformami chińskimi.

Prezes Itaki wskazuje, że 100 mld zł wyniosły wydatki na wyjazdy turystyczne, z czego 28 mld zł na zagraniczne. Wyjechało poza kraj ponad 6 mln Polaków, a 90 proc. szuka informacji w internecie.

Sprzedaż platformy w 2025 r. wyniosła 70 mld zł, co oznacza generowanie pośrednio 1 proc. PKB. – Mamy ponad 15 mln aktywnych kupujących w Polsce, w regionie mamy ponad 20 mln klientów – mówi prezes Allegro. – Mamy ponad 7 mln użytkowników programu lojalnościowego Smart – dodaje, podkreślając że nie jest to nowa kategoria dla firmy. Allegro ma ponad 2 mln kupujących w kategorii Turystyka, którzy często planowanie wyjazdu rozpoczynają od wizyty w serwisie.

Prezes Kuśmierz zapowiada, iż wkrótce sprzedaż ofert turystycznych będzie połączona z ofertą systemu finansowego Allegro Pay, co oznacza choćby płatności odroczone.