W połowie lat dwudziestych XXI wieku jesteśmy świadkami głębokiej redefinicji zasad funkcjonowania globalnej gospodarki. Przez blisko cztery dekady dominowało przekonanie, że swobodny przepływ kapitału oraz maksymalna optymalizacja kosztowa łańcuchów dostaw stanowią najefektywniejszą drogę wzrostu. Jednak doświadczenia lat 2020–2026 – od pandemii o globalnej skali, przez konflikt zbrojny w Europie, po zakłócenia na kluczowych szlakach handlowych – poddały tę logikę zasadniczej weryfikacji.

Reklama Reklama

W warunkach utrzymującej się niestabilności oraz rosnącej instrumentalizacji powiązań gospodarczych, dotychczasowy paradygmat bezwzględnej redukcji kosztów traci swoją aktualność. Coraz wyraźniej ustępuje on miejsca podejściu, w którym odporność, bezpieczeństwo i dywersyfikacja stają się równorzędnymi kryteriami podejmowania decyzji ekonomicznych. Globalizacja nie kończy się jednak definitywnie, lecz ulega głębokiemu przeprojektowaniu. Zastępujemy model oparty wyłącznie na cenie strategią, w której nową walutą staje się odporność systemowa. Oznacza to przejście od logistyki just-in-time do proaktywnej strategii just-in-case. Generuje to wprawdzie tzw. „premię za odporność” (szacowaną w najnowszych badaniach np. S. Khalida na 12–15 proc. kosztów operacyjnych), jednak staje się ona dziś niezbędnym kosztem przetrwania państwa i jego długoterminowej konkurencyjności.

Dlaczego rynek przestał wystarczać?

Przez dekady wierzono, że „niewidzialna ręka” rynku Adama Smitha jest najlepszym mechanizmem alokacji zasobów, gwarantującym powszechny dobrobyt bez potrzeby głębokiej ingerencji państwa. Jednak seria wstrząsów z lat 2020–2026 pokazała ograniczenia samego mechanizmu rynkowego: rynki sprawnie optymalizują w czasach stabilności, ale nie radzą sobie z kryzysami systemowymi. Moment, w którym wolny rynek przestał wystarczać, nastąpił, gdy wzajemne zależności ekonomiczne, zamiast być gwarantem pokoju, zostały wykorzystane jako broń w konflikcie geopolitycznym.

Wstrząsy ostatnich lat pokazały, że systemy optymalizowane pod stabilność łatwo pękają w kryzysie. Pandemia COVID-19 wykazała, że rynki pozbawione buforów i nadmiarowości nie radzą sobie z uderzeniami typu „czarny łabędź”, zmuszając państwa zachodnie do desperackiej licytacji o podstawowe dobra u dominujących dostawców z Azji. Z kolei wojna na Ukrainie w 2022 r. obaliła iluzję neutralności surowcowej – okazało się, że mechanizmy cenowe nie potrafią wycenić ryzyka geopolitycznego, a tani surowiec może z dnia na dzień stać się bronią paraliżującą całe gospodarki. Dopełnieniem tej diagnozy są zaburzenia w globalnych wąskich gardłach, takich jak Cieśnina Ormuz, gdzie spadek przepływów logistycznych udowodnił, że w warunkach konfliktu wyceny instrumentów finansowych tracą znaczenie wobec fizycznej niedostępności dóbr. Rynki okazały się bezradne wobec konieczności zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania państw.

W tym nowym kontekście bezpieczeństwo surowcowe i technologiczne stają się filarami suwerenności państwowej na równi z kontrolą terytorialną. Tradycyjna definicja suwerenności, oparta na monopolu na legalne stosowanie siły, rozszerza się o zdolność do niezależnego wyznaczania ścieżki rozwoju technologicznego i kontroli nad infrastrukturą krytyczną. Analiza obecnej sytuacji pozwala na wyodrębnienie kilku istotnych osi zagrożeń, które zmieniają rozumienie pojęcia bezpieczeństwa. Zaliczyć można do nich przede wszystkim instrumentalizację dostaw minerałów krytycznych (np. lit, kobalt) jako narzędzia szantażu geopolitycznego, co może trwale sparaliżować transformację energetyczną. Równie groźne jest ryzyko przechwycenia infrastruktury krytycznej, pozwalające obcym podmiotom na manipulację architekturą informacyjną państwa. W obliczu tzw. mechanizmu zapadkowego Homera-Dixona, każdy kolejny wstrząs systemowy drastycznie degraduje przestrzeń fiskalną. Co więcej, zagrożenia te przybierają dziś charakter kaskadowy – awaria w jednym, odległym obszarze wywołuje nieliniowe załamanie w innych, co w dobie konfliktów podprogowych ułatwia destabilizację państwa bez formalnego wypowiedzenia wojny. Uświadomienie sobie tych nowych ryzyk prowadzi do wniosku, że państwo nie może już pozostawać biernym obserwatorem. Musi stać się aktywnym podmiotem, który nie tylko koryguje błędy rynkowe, ale aktywnie buduje struktury odpornościowe, których rynek sam z siebie nie wytworzy.

Redefinicja roli państwa

Dokonująca się zmiana wymusza ewolucję roli państwa: przejście od modelu minimalistycznego, ograniczającego się do zapewnienia ram prawnych, ku funkcji strategicznego koordynatora oraz aktywnego inwestora. Proces ten nie stanowi regresu w stronę gospodarki nakazowo-rozdzielczej, której immanentną cechą była strukturalna sztywność, a przede wszystkim deficyt innowacyjności. Nowoczesne państwo działa blisko sektora prywatnego, kierując mechanizmy rynkowe na cele strategiczne. Najważniejszym elementem tej strategii jest aktywne zarządzanie ryzykiem oraz zdolność do modelowania procesów gospodarczych zgodnie z nadrzędnymi celami społecznymi i politycznymi. W tradycyjnym ujęciu neoliberalnym państwo interweniowało tylko wtedy, gdy rynek zawodził. W nowym modelu państwo wyznacza ambitne cele – „misje” – takie jak dekarbonizacja gospodarki czy budowa suwerenności cyfrowej i mobilizuje zasoby publiczne oraz prywatne do ich realizacji.

Aplikacja modelu tzw. gospodarki misyjnej prowadzi do przemyślenia na nowo zasad interwencji publicznej. Zamiast archaicznego „wybierania zwycięzców”, czyli de facto faworyzowania konkretnych podmiotów, zwinne państwo definiuje strategiczne wyzwania, zmuszając całe sektory do innowacyjnej konkurencji. Mechanizm ten opiera się na jasno ustawionych regułach gry. Wsparcie publiczne poprawia firmom warunki działania, ale jednocześnie premiuje decyzje, które budują trwałą wartość: inwestycje w badania i rozwój oraz zdolności produkcyjne. Dzięki temu z perspektywy firmy racjonalne staje się reinwestowanie, a nie przeznaczanie środków głównie na doraźne wydatki – takie jak premie menedżerskie czy skup akcji własnych. Dopełnieniem tego modelu jest symetryczny podział ryzyka i zysków. Skoro państwo przejmuje na siebie ciężar finansowania technologii na ich początkowym, najbardziej ryzykownym etapie, powinno też na przykład poprzez udziały lub licencje partycypować w ich komercyjnym sukcesie, tworząc samofinansujący się mechanizm wsparcia kolejnych przełomowych innowacji.

Rola instytucji rozwoju jako instrumentów stabilności

W tym procesie ważną rolę odgrywają Narodowe Banki Rozwoju oraz krajowe i regionalne instytucje rozwoju. Stają się one głównym narzędziem wypełniającym luki inwestycyjne, w których kapitał prywatny wykazuje zbytnią awersję do ryzyka lub zbyt krótki horyzont czasowy. Banki rozwoju posiadają unikalną zdolność do dostarczania długoterminowego kapitału, który jest niezbędny dla projektów o długim cyklu zwrotu, takich jak budowa infrastruktury energetycznej czy fabryk półprzewodników. W obliczu kryzysów 2020–2026, banki rozwoju przyjęły rolę antycykliczną. Na przykład w Polsce w czasie pandemii, ale też wojny na Ukrainie, podczas gdy banki komercyjne ograniczały kredytowanie w obawie przed stratami, instytucje takie jak BGK czy PFR zwiększały zaangażowanie, działając jako stabilizator koniunktury dla realnej gospodarki.

Polski model instytucji rozwoju stanowi ilustrację przejścia do roli państwa jako inwestora strategicznego, w którym centralnym filarem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Z makroekonomicznego punktu widzenia, nadrzędnym celem instytucji tego formatu nie jest zastępowanie rynku, lecz generowanie tzw. efektu przyciągania kapitału (crowding-in). Działalność BGK opiera się na mechanizmie mnożnikowym: poprzez udzielanie gwarancji, finansowanie pomostowe lub absorbowanie największego ryzyka w początkowej fazie projektów, bank ten niejako „oswaja” skomplikowane inwestycje strategiczne. W ten sposób projekty pierwotnie nieakceptowalne dla sektora prywatnego stają się w pełni bankowalne dla instytucji komercyjnych. Pozwala to uniknąć szkodliwego zjawiska wypychania kapitału rynkowego (crowding-out), pozycjonując państwo w roli katalizatora, a nie monopolisty procesów rozwojowych.

Misja banku polegająca na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski jest realizowana poprzez nową Strategię BGK 2030, opartą na kilku głównych filarach biznesowych. Obejmują one budowę dynamicznej gospodarki (w tym wsparcie krajowego przemysłu obronnego i ekspansji zagranicznej firm), wzmacnianie odporności lokalnej poprzez silniejsze finansowanie samorządów oraz wspieranie transformacji w kierunku zeroemisyjności. Ponadto BGK ewoluował w stronę głównego operatora funduszy celowych państwa (np. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych), płynnie łącząc cele makroekonomiczne z twardymi wymogami bezpieczeństwa narodowego. Równolegle, Polski Fundusz Rozwoju pełni funkcję uzupełniającą jako platforma operacyjna dla wybranych projektów suwerennościowych oraz mobilizacji kapitału. PFR wspiera budowę autonomii technologicznej (AI, cyberbezpieczeństwo) oraz promuje długoterminowe bezpieczeństwo finansowe poprzez programy takie jak PPK. To zintegrowane podejście pokazuje, że państwo strategiczne działa wielopoziomowo, łącząc cele makroekonomiczne i bezpieczeństwo państwa z lokalnymi potrzebami obywateli, pełniąc jednocześnie rolę centrum eksperckiej wiedzy w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Jak zachować równowagę?

Prawdziwym sprawdzianem dla współczesnego państwa nie jest już diagnoza zagrożeń, lecz nawigowanie wewnątrz tzw. trylematu bezpieczeństwa. To tutaj znajduje się punkt kulminacyjny debaty o przyszłości i rozstrzyga się jakość nowoczesnego przywództwa politycznego. Jak zauważają A. Elveren i G. Fields (The Security Trilemma: A Critical Research Agenda, 2025), klasyczny trylemat globalizacyjny Dani Rodrika uległ istotnej redefinicji. Współcześni decydenci stają przed nowym równaniem, w którym muszą balansować między trzema filarami: globalną konkurencyjnością technologiczną, sprawiedliwością społeczną (państwem dobrobytu) oraz bezpieczeństwem narodowym (autonomią strategiczną).

Istota tej sytuacji jest taka, że wzmacnianie jednego celu nieuchronnie osłabia pozostałe. Konieczność zwiększania wydatków obronnych konkuruje z oczekiwaniami starzejących się społeczeństw, oczekujących sprawnych usług publicznych. Z kolei pęd za innowacyjnością zderza się z dążeniem do utrzymania stabilności fiskalnej. Rolą zwinnego państwa jest takie przekalibrowanie tego układu napięć, aby inwestycje w suwerenność nie były jedynie kosztem utraconym. Skutecznie zarządzany sektor obronny – stymulując rozwój innowacji podwójnego zastosowania, które z czasem przenikają do gospodarki cywilnej – może stać się ważnym silnikiem długoterminowej konkurencyjności kraju.

Jak zatem państwo może uniknąć „wyręczania rynku” i stać się jego efektywnym partnerem? Kluczem jest rola architekta ram prawnych, który nie zarządza procesami, ale ustala reguły gry premiujące odporność i innowacje. Współczesna funkcja państwa powinna opierać się na dyplomacji technologicznej i budowaniu koalicji partnerów (np. inicjatywa „Pax Silica”) zamiast dążenia do nieefektywnej autarkii. Wymaga to wprowadzenia adaptacyjnej regulacji (np. piaskownic regulacyjnych), która nadąża za szybkim cyklem technologicznym. Równie istotna jest budowa suwerenności poprzez tworzenie własnej infrastruktury chmurowej chroniącej dane obywateli oraz promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, co trwale zmniejsza uzależnienie kraju od importu surowców pierwotnych. W tym systemie państwo jako architekt nie stara się przewidzieć przyszłości, ale tworzy system zdolny do jej współkształtowania i absorbowania wstrząsów bez rozpadu struktur społecznych.

Kształtująca się na naszych oczach nowa architektura gospodarcza wymaga wypracowania dojrzałej syntezy między rynkiem a państwem. Współczesne państwo nie może być ani minimalistycznym obserwatorem, ani dogmatycznym planistą. Odpowiedzią na radykalną niepewność jest państwo „zwinne”, zdolne do natychmiastowej rekonfiguracji zasobów, co prowadzi do przełamania biurokratycznych silosów. W nadchodzących dekadach przewaga konkurencyjna coraz rzadziej będzie wynikała z najniższego kosztu wytworzenia. Coraz częściej zadecyduje o niej zdolność do współpracy: do tworzenia trwałej synergii między instytucjami publicznymi a kapitałem prywatnym w zabezpieczaniu celów strategicznych. Bezpieczeństwo przestało być jedynie tłem działalności gospodarczej – stało się jej składnikiem. A odporność, zamiast być dodatkiem, zaczyna pełnić funkcję podstawowego kryterium inwestycyjnego. W tym nowym świecie najcenniejszym zasobem makroekonomicznym staje się zaufanie. Państwa, które zdołają utrzymać wewnętrzny kontrakt społeczny i zbudują wiarygodne alianse technologiczne, staną się jedyną bezpieczną przystanią dla kapitału i talentów w coraz bardziej niespokojnym świecie.