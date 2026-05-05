Ministerstwo Obrony ZEA podało, że obrona przeciwlotnicza tego kraju odpierała atak powietrzny Iranu przy użyciu 15 pocisków i 4 dronów. Jeden z dronów miał wywołać pożar na terenie obiektu naftowego, czego wynikiem były obrażenia doznane przez trzech obywateli Indii. Z kolei brytyjska armia poinformowała o tym, że dwa statki towarowe znajdujące się u wybrzeży ZEA stanęły w ogniu.

Teheran nie potwierdził, ani nie zaprzeczył atakom. Jednak w nocy z 4 na 5 maja szef MSZ Iranu Abbas Araghczi we wpisie umieszczonym w serwisie X stwierdził, że ZEA powinny uważać, by „nie dać się ponownie wciągnąć w matnię”. Jak dodał to samo dotyczy USA. Podkreślił też, że „wydarzenia w rejonie cieśniny Ormuz pokazują, iż nie ma militarnego rozwiązania politycznego kryzysu”. „Projekt wolność to projekt pat” - podsumował.

Z kolei irańska telewizja państwowa podała – cytując anonimowego przedstawiciela irańskiej armii - że Teheran „nie miał w planach” brania na cel ZEA ani pól naftowych w tym kraju.

- Incydent był wynikiem amerykańskiego awanturnictwa wojskowego, mającego na celu stworzenie nielegalnej przeprawy – dodał rozmówca irańskiej telewizji odnosząc się do ataku na obiekt naftowy w ZEA.

„Projekt wolność”, o którym napisał Araghczi to realizowana przez siły USA operacja wojskowa, której celem jest uwolnienie statków uwięzionych na wodach cieśniny Ormuz, po tym jak została ona zablokowana przez Iran w odwecie za atak USA i Izraela rozpoczęty 28 lutego. 4 maja dzięki pomocy sił USA – jak informuje amerykańskie Dowództwo Centralne – wody cieśniny Ormuz opuściły dwa pływające pod banderą USA statki handlowe. Zaangażowane w operację amerykańskie okręty nie eskortują statków przez cieśninę Ormuz, ale dostarczają im informacje na temat bezpiecznego (wolnego od irańskich min) szlaku przez cieśninę i zapewniają ochronę przed irańskimi atakami. 4 maja Amerykanie mieli zatopić sześć irańskich łodzi, które próbowały utrudniać realizację „Projektu wolność” i atakowały statki w rejonie cieśniny.

Iran uważa inicjatywę USA za złamanie zasad zawieszenia broni obowiązującego od kwietnia i zapowiada dalsze ataki na statki, które będą próbowały opuścić cieśninę Ormuz. Teheran nie chce dopuścić do zniesienia blokady ponieważ pozbawiłoby go to ważnej karty przetargowej w negocjacjach z USA, a ponadto Stany Zjednoczone, próbując odblokować ruch w cieśninie Ormuz, jednocześnie nie znoszą własnej blokady cieśniny, która jest de facto blokadą irańskich portów (okręty USA w rejonie cieśniny uniemożliwiają statkom wpływanie do portów w Iranie oraz wypływanie z nich).

Tankowce w cieśninie Ormuz Foto: PAP

