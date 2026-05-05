Wysokość składek na duży ZUS jest powiązana z prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Podstawę ich naliczania stanowi 60 proc. tej kwoty.

Składka społeczna może wynieść ponad 2 tys. zł miesięcznie

Rząd przyjął projekt wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030. Według prognoz przeciętne wynagrodzenie w 2027 r. ma wynieść 9971 zł. Jak informuje portal money.pl, na tej podstawie Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt, oszacował, że przedsiębiorcy płacący pełne składki społeczne zapłacą w 2027 r. 2039,46 zł miesięcznie (razem z chorobowym). Do tego należy jeszcze doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania.

Dwukrotny wzrost składek w ciągu 6 lat

W tym roku składki społeczne z chorobowym wynoszą 1926,76 zł, co oznacza, że w 2027 r. mogą wzrosnąć o 112,70 zł miesięcznie. W skali roku przedsiębiorca zapłaci ponad 1352 zł więcej. Dla porównania w 2021 r. pełne składki społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosiły 998,37 zł miesięcznie. Jeśli prognozy na 2027 r. się potwierdzą, składka wzrośnie o ponad 104 proc. więcej w ciągu 6 lat. Miesięczna różnica wyniesie 1041,09 zł, a rocznie prawie 12,5 tys. zł. Piotr Juszczyk wskazuje, że w praktyce obecny przedsiębiorca w ciągu pół roku odda do ZUS tyle, ile kilka lat temu płacił przez cały rok.

Po doliczeniu minimalnej składki zdrowotnej łączne obciążenie w 2027 r. może przekroczyć 2,5 tys. zł miesięcznie. Rocznie daje to ponad 30 tys. zł obowiązkowych danin, niezależnie od tego, jakie dochody osiąga firma.

Money.pl przypomina, że od listopada 2024 r. mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą raz w roku złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania własnych składek społecznych za jeden wybrany miesiąc. Wakacje od ZUS będą obowiązywać również w przyszłym roku. Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten miesiąc finansuje budżet państwa, a okres zwolnienia nadal wlicza się do przyszłej emerytury lub renty.