ZUS wypłaca emerytury i renty zwykle w tych samych sześciu standardowych terminach. Tym razem jednak emeryci, którym świadczenia wypłacane są na początku miesiąca, mogą się spodziewać przelewów wcześniej – jeszcze przed majówką. Zmiany dotyczą również osób otrzymujących świadczenia 10. dnia miesiąca.

Wypłaty emerytur w maju 2026 r. Kto otrzyma świadczenie wcześniej?

Emeryci otrzymują przelewy z ZUS standardowo 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych terminów wypada w dniu wolnym od pracy, na przykład w czasie weekendu lub święto – płatności realizowane są w poprzedzającym go dniu roboczym. W przeciwnym razie świadczenia trafiłyby bowiem do emerytów z opóźnieniem.

W maju zmienią się w związku z tym dwa standardowe terminy wypłat. Emeryci otrzymujący świadczenia 1 i 10 maja mogą tym razem liczyć na nieco wcześniejszą wypłatę. Piątek 1 maja 2026 r. to Święto Pracy, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dlatego ZUS wypłaci świadczenia już w czwartek 30 kwietnia. Natomiast 10 maja to niedziela. W związku z tym wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 8 maja.

Wypłaty emerytur. Harmonogram na maj 2026

Harmonogram wypłat emerytur w maju 2026 wygląda następująco:

1 maja (piątek, Święto Pracy) - wypłata w czwartek 30 kwietnia

6 maja (środa) – wypłata bez zmian

10 maja (niedziela) – wypłata w piątek 8 maja

15 maja (piątek) – wypłata bez zmian

20 maja (środa) – wypłata bez zmian,

25 maja (poniedziałek) – wypłata bez zmian.

Czy zmiana terminu wypłaty emerytury jest możliwa? Kiedy można na nią liczyć?

Termin wypłaty emerytury jest wyznaczany indywidualnie dla każdego seniora w momencie ubiegania się o świadczenie. Raz ustalona data zostaje przypisana danej osobie na stałe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których emerytowi zależy na zmianie ustalonego terminu. Należy wtedy złożyć do ZUS wniosek. Wymaga on jednak odpowiedniego uzasadnienia.

ZUS może wyrazić na to zgodę tylko w szczególnych okolicznościach. Mogą to być takie sytuacje, jak konieczność dokonywania opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury, a świadczeniobiorca ma możliwości ich zmiany.