ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w maju. Nowy harmonogram przelewów
ZUS wypłaca emerytury i renty zwykle w tych samych sześciu standardowych terminach. Tym razem jednak emeryci, którym świadczenia wypłacane są na początku miesiąca, mogą się spodziewać przelewów wcześniej – jeszcze przed majówką. Zmiany dotyczą również osób otrzymujących świadczenia 10. dnia miesiąca.
Emeryci otrzymują przelewy z ZUS standardowo 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych terminów wypada w dniu wolnym od pracy, na przykład w czasie weekendu lub święto – płatności realizowane są w poprzedzającym go dniu roboczym. W przeciwnym razie świadczenia trafiłyby bowiem do emerytów z opóźnieniem.
W maju zmienią się w związku z tym dwa standardowe terminy wypłat. Emeryci otrzymujący świadczenia 1 i 10 maja mogą tym razem liczyć na nieco wcześniejszą wypłatę. Piątek 1 maja 2026 r. to Święto Pracy, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dlatego ZUS wypłaci świadczenia już w czwartek 30 kwietnia. Natomiast 10 maja to niedziela. W związku z tym wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 8 maja.
Harmonogram wypłat emerytur w maju 2026 wygląda następująco:
Termin wypłaty emerytury jest wyznaczany indywidualnie dla każdego seniora w momencie ubiegania się o świadczenie. Raz ustalona data zostaje przypisana danej osobie na stałe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których emerytowi zależy na zmianie ustalonego terminu. Należy wtedy złożyć do ZUS wniosek. Wymaga on jednak odpowiedniego uzasadnienia.
ZUS może wyrazić na to zgodę tylko w szczególnych okolicznościach. Mogą to być takie sytuacje, jak konieczność dokonywania opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury, a świadczeniobiorca ma możliwości ich zmiany.
