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Tomasz Terlikowski: Część polskiej prawicy wyciera sobie gębę chrześcijaństwem

Nie wolno milczeć, udawać, że nic się nie dzieje, gdy do polskiej debaty publicznej wprowadza się – i to pod płaszczykiem rzekomego patriotyzmu, a czasem obrony wartości – ordynarny rasizm.

Publikacja: 12.06.2026 08:15

Kontrolę poselską, w której sprawdzone ma być, ilu Ukraińców pracuje w polskich ministerstwach i urz

Kontrolę poselską, w której sprawdzone ma być, ilu Ukraińców pracuje w polskich ministerstwach i urzędach, zapowiedział Janusz Kowalski.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Tomasz Terlikowski

Kontrolę poselską, w której sprawdzone ma być, ilu Ukraińców pracuje w polskich ministerstwach i urzędach, zapowiedział Janusz Kowalski (do niedawna poseł PiS). Po co taka kontrola? Bo przecież miejsca w polskich urzędach mają być zarezerwowane dla etnicznych Polaków, a nie dla obcych. Inni politycy i liderzy opinii przekonują, że zniuansowane (może wyrażone nieszczególnie szczęśliwym porównaniem) podejście do historii UPA, dyskwalifikuje z polskiego rządu, a nawet jest „zdradą narodową”, bo przecież w rządzie mogą być tylko ludzie, którzy zdają egzamin z odpowiednich narracji historycznych i mają glejt wolności od „myślozbrodni”. Tak wygląda obecnie debata publiczna w naszym kraju.

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