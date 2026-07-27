Monograficzne wystawy artystów rangi Marka Rothki (1903–1970) nie należą do rzadkości. W 2013 r. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprezentowało siedemnaście prac ze wszystkich okresów twórczości amerykańskiego malarza. Niedawno, bo w 2023 r. na przekrojowej wystawie w Muzeum Fundacji Louis Vuitton w Paryżu pokazano aż 115 dzieł Rothki. Wieńczące chronologiczną podróż przez twórczość malarza czarno-szare płótna zestawiono z rzeźbami Alberto Giacomettiego. W ten sposób – jak czytamy w opisie wystawy – starano się stworzyć środowisko bliskie temu, co miało stanowić istotę nigdy niezrealizowanego zamówienia złożonego artyście przez francuski oddział UNESCO.