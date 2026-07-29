Informację o śmierci artysty potwierdziła w oświadczeniu przesłanym mediom reprezentująca go agencja ATC Management.

Do tragedii doszło w dzielnicy Lucan w zachodnim Dublinie. Irlandzka policja poinformowała, że krótko przed godziną 4.30 rano doszło do zderzenia motocykla z samochodem. W komunikacie nie podano nazwiska ofiary, wskazując jedynie, że motocyklista – mężczyzna po pięćdziesiątce – został opatrzony na miejscu zdarzenia, jednak wkrótce potem stwierdzono jego zgon. Jeszcze tego samego dnia irlandzkie media poinformowały, że ofiarą był Hansard.

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Śmierć muzyka skomentował premier Irlandii Micheál Martin. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Glena Hansarda. Utalentowanego muzyka i aktora, który przez wiele lat wniósł znaczący wkład w kulturę Irlandii” – napisał w mediach społecznościowych.

Kariera Glena Hansarda. The Frames, „Once” i Oscar

Hansard zaczynał karierę jako uliczny muzyk na ulicach Dublina. W 1990 r. założył zespół The Frames, który zdobył popularność w Irlandii dzięki serii dobrze przyjętych albumów.

Międzynarodową sławę przyniósł mu film „Once”, opowiadający historię ulicznego muzyka i kobiety, w której się zakochuje. Wraz z partnerką z planu Markétą Irglovą zdobył w 2008 r. Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną „Falling Slowly”, wykorzystaną w filmie.

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Sukces „Once” nie zakończył się na kinie. Produkcja została przeniesiona na Broadway jako musical i zdobyła wiele nagród Tony.

Hansard miał również na koncie role filmowe. Wcześniej wystąpił w „The Commitments”, a w wywiadzie dla „The Times” z 2007 r. przyznał, że początkowo wahał się przed przyjęciem roli w „Once”.

„Jestem wielkim zwolennikiem trzymania się swojego fachu” – mówił. Dodał, że zgodził się zagrać pod warunkiem, że będzie mógł wycofać się z produkcji, jeśli pierwsze dni zdjęć okażą się nieudane.

Glen Hansard i Marketa Irglova z Oskarami za "Falling Slowly"

Glen Hansard i Marketa Irglova z Oskarami za "Falling Slowly"

Foto: REUTERS/Gary Hershorn

Film „Once” zebrał znakomite recenzje. A.O. Scott z „The New York Times” napisał, że opowiada prostą historię ulicznego muzyka i czeskiej pianistki, którzy zostają współpracownikami i potencjalnymi kochankami. Krytyk określił produkcję jako „prawie idealną”, dodając, że „nie można od nich oderwać oczu”.

Oprócz działalności w The Frames Hansard współtworzył także folkowy duet The Swell Season z Markétą Irglovą, która była zarówno jego partnerką na ekranie, jak i w życiu.

Twórczość zakorzeniona w Irlandii i osobistych doświadczeniach

Hansard dorastał w robotniczej rodzinie w Dublinie. W wywiadzie dla „The Times” z 2012 r. opowiadał, że jego ojciec, zmagający się z alkoholizmem, miewał napady agresji. Zainteresował się muzyką po tym, jak wujek zostawił w domu gitarę. Wkrótce zafascynowali go Bob Dylan, Leonard Cohen i Van Morrison. Ostatecznie porzucił szkołę, by grać na ulicach i w zespołach.

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W tym samym wywiadzie mówił, że choć często śpiewa „językiem piosenki miłosnej”, jego twórczość nie dotyczy wyłącznie relacji romantycznych.

„To także relacja między mną a moim krajem, mną a moimi przyjaciółmi, mną a sobą, mną a moim Bogiem” – powiedział. „Nie zawsze chodzi o mnie i moją dziewczynę. Po prostu przyzwyczaiłem się do takiego języka”.