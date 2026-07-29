Informację o śmierci artysty potwierdziła w oświadczeniu przesłanym mediom reprezentująca go agencja ATC Management.

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Do tragedii doszło w dzielnicy Lucan w zachodnim Dublinie. Irlandzka policja poinformowała, że krótko przed godziną 4.30 rano doszło do zderzenia motocykla z samochodem. W komunikacie nie podano nazwiska ofiary, wskazując jedynie, że motocyklista – mężczyzna po pięćdziesiątce – został opatrzony na miejscu zdarzenia, jednak wkrótce potem stwierdzono jego zgon. Jeszcze tego samego dnia irlandzkie media poinformowały, że ofiarą był Hansard.

Śmierć muzyka skomentował premier Irlandii Micheál Martin. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Glena Hansarda. Utalentowanego muzyka i aktora, który przez wiele lat wniósł znaczący wkład w kulturę Irlandii” – napisał w mediach społecznościowych.

Kariera Glena Hansarda. The Frames, „Once” i Oscar

Hansard zaczynał karierę jako uliczny muzyk na ulicach Dublina. W 1990 r. założył zespół The Frames, który zdobył popularność w Irlandii dzięki serii dobrze przyjętych albumów.

Międzynarodową sławę przyniósł mu film „Once”, opowiadający historię ulicznego muzyka i kobiety, w której się zakochuje. Wraz z partnerką z planu Markétą Irglovą zdobył w 2008 r. Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną „Falling Slowly”, wykorzystaną w filmie.

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Sukces „Once” nie zakończył się na kinie. Produkcja została przeniesiona na Broadway jako musical i zdobyła wiele nagród Tony.

Hansard miał również na koncie role filmowe. Wcześniej wystąpił w „The Commitments”, a w wywiadzie dla „The Times” z 2007 r. przyznał, że początkowo wahał się przed przyjęciem roli w „Once”.

„Jestem wielkim zwolennikiem trzymania się swojego fachu” – mówił. Dodał, że zgodził się zagrać pod warunkiem, że będzie mógł wycofać się z produkcji, jeśli pierwsze dni zdjęć okażą się nieudane.

Glen Hansard i Marketa Irglova z Oskarami za "Falling Slowly" Foto: REUTERS/Gary Hershorn

Film „Once” zebrał znakomite recenzje. A.O. Scott z „The New York Times” napisał, że opowiada prostą historię ulicznego muzyka i czeskiej pianistki, którzy zostają współpracownikami i potencjalnymi kochankami. Krytyk określił produkcję jako „prawie idealną”, dodając, że „nie można od nich oderwać oczu”.

Oprócz działalności w The Frames Hansard współtworzył także folkowy duet The Swell Season z Markétą Irglovą, która była zarówno jego partnerką na ekranie, jak i w życiu.

Twórczość zakorzeniona w Irlandii i osobistych doświadczeniach

Hansard dorastał w robotniczej rodzinie w Dublinie. W wywiadzie dla „The Times” z 2012 r. opowiadał, że jego ojciec, zmagający się z alkoholizmem, miewał napady agresji. Zainteresował się muzyką po tym, jak wujek zostawił w domu gitarę. Wkrótce zafascynowali go Bob Dylan, Leonard Cohen i Van Morrison. Ostatecznie porzucił szkołę, by grać na ulicach i w zespołach.

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W tym samym wywiadzie mówił, że choć często śpiewa „językiem piosenki miłosnej”, jego twórczość nie dotyczy wyłącznie relacji romantycznych.

„To także relacja między mną a moim krajem, mną a moimi przyjaciółmi, mną a sobą, mną a moim Bogiem” – powiedział. „Nie zawsze chodzi o mnie i moją dziewczynę. Po prostu przyzwyczaiłem się do takiego języka”.