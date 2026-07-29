Z komunikatu CENTCOM wynika, że atak był odwetem za ataki na siły USA i saudyjską infrastrukturę energetyczną.

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Dowództwo USA o atakach na cele w Iranie: To odpowiedź na ponad 30 ataków w ciągu 72 godzin

Amerykańskie dowództwo napisało, że podlegające mu siły oraz armia Arabii Saudyjskiej przeprowadziły 28 lipca „precyzyjne uderzenia w Iraku przeciwko związanym z Iranem terrorystom, których Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) skierował do atakowania sił amerykańskich oraz saudyjskiej infrastruktury energetycznej”.

Amerykańskie i saudyjskie samoloty bojowe zaatakowały wiele obiektów logistycznych i magazynów broni wykorzystywanych przez „terrorystów” we wschodnim Iraku – czytamy w komunikacie. Była to „silna odpowiedź na ponad 30 ataków z użyciem dronów, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 72 godzin na polecenie IRGC”. „Nieuzasadnione ataki wymierzone w siły Stanów Zjednoczonych zakończyły się niepowodzeniem” – podkreślił CENTCOM.

Według amerykańskiego dowództwa w okresie od lutego do kwietnia odnotowano ponad 600 prób ataków na obywateli USA oraz amerykańskie obiekty w Iraku, przeprowadzonych przez związane z Iranem milicje terrorystyczne. CENTCOM podkreślił, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i jego poplecznicy muszą zaprzestać takich ataków, aby uniknąć dalszej odpowiedzi militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych.

Iran atakował siły USA na Bliskim Wschodzie, Arabia Saudyjska odpierała atak dronów na Rijad

Wcześniej amerykańskie dowództwo podało, że Iran wystrzelił wiele pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale – jak zapewniła strona amerykańska – wszystkie rakiety przechwycono.

27 lipca ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu i zniszczeniu kilku dronów, których celem były stolica, Rijad, oraz instalacje petrochemiczne na wschodzie kraju. Drony miały zostać wystrzelone z terytorium Iraku przez proirańskie milicje.