Amerykańskie myśliwce F-15
Z komunikatu CENTCOM wynika, że atak był odwetem za ataki na siły USA i saudyjską infrastrukturę energetyczną.
Amerykańskie dowództwo napisało, że podlegające mu siły oraz armia Arabii Saudyjskiej przeprowadziły 28 lipca „precyzyjne uderzenia w Iraku przeciwko związanym z Iranem terrorystom, których Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) skierował do atakowania sił amerykańskich oraz saudyjskiej infrastruktury energetycznej”.
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Amerykańskie i saudyjskie samoloty bojowe zaatakowały wiele obiektów logistycznych i magazynów broni wykorzystywanych przez „terrorystów” we wschodnim Iraku – czytamy w komunikacie. Była to „silna odpowiedź na ponad 30 ataków z użyciem dronów, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 72 godzin na polecenie IRGC”. „Nieuzasadnione ataki wymierzone w siły Stanów Zjednoczonych zakończyły się niepowodzeniem” – podkreślił CENTCOM.
Według amerykańskiego dowództwa w okresie od lutego do kwietnia odnotowano ponad 600 prób ataków na obywateli USA oraz amerykańskie obiekty w Iraku, przeprowadzonych przez związane z Iranem milicje terrorystyczne. CENTCOM podkreślił, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i jego poplecznicy muszą zaprzestać takich ataków, aby uniknąć dalszej odpowiedzi militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych.
Wcześniej amerykańskie dowództwo podało, że Iran wystrzelił wiele pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale – jak zapewniła strona amerykańska – wszystkie rakiety przechwycono.
27 lipca ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu i zniszczeniu kilku dronów, których celem były stolica, Rijad, oraz instalacje petrochemiczne na wschodzie kraju. Drony miały zostać wystrzelone z terytorium Iraku przez proirańskie milicje.
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