- Myślę, że mamy teraz bardzo silną pozycję. Oni wiedzą, że jeśli nie dojdziemy do porozumienia, zrobię to. Mosty zostaną zniszczone. Dosłownie w mniej niż dwie godziny zniknie większość głównych mostów, a elektrownie zostaną zniszczone w ciągu jednego dnia - zapowiedział prezydent.

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- Jeśli mogę tego uniknąć, to właśnie wolałbym tego uniknąć - zaznaczył prezydent, który we wtorek przyjmie w Białym Domu premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Pytany o doniesienia na temat tego, że Netanjahu planuje poruszyć temat sytuacji na terenie irańskiego obiektu Pickaxe, odparł: - Bibi nie musi mi o tym mówić. On mi to mówi, bo chce, żebym pozostał zaangażowany.

Czym jest Pickaxe Mountain? Izrael alarmuje o irańskim programie nuklearnym

Izraelskie służby wywiadowcze uważają, że jesienią ubiegłego roku Iran przeniósł tysiące wirówek do wzbogacania uranu do tuneli głęboko w górach, co może nasilić obawy, że Teheran chce wznowić program jądrowy, którego podstawą jest intensywne wzbogacanie Iranu. Izrael poinformował USA, że wirówki zostały przeniesione do obiektu podziemnego pod górą Kolang, zwaną przez Amerykanów „Pickaxe Mountain” (Góra Kilofów).

- Dokładnie wiem, co dzieje się w Pickaxe. To nie jest duży problem. Zniszczyliśmy ich obiekty nuklearne i będziemy musieli zniszczyć także Pickaxe, jeśli nie dojdziemy do porozumienia. Jeśli nie zawrzemy porozumienia, bardzo łatwo je zniszczymy - zapowiedział Trump.

Prezydent już wcześniej mówił, że może uderzyć w powstający głęboko pod ziemią ośrodek nuklearny nazywany „Pickaxe Mountain”, który nie był dotąd celem ataków.

Trump o cieśninie Ormuz: „To my sprawujemy nad nią kontrolę”

We wtorek Trump zapewnił też, że to Amerykanie kontrolują cieśninę Ormuz. - W tej chwili utrzymujemy tam blokadę i przepływają tylko te statki, którym na to pozwalamy. Iran nie kontroluje cieśniny; to my ją kontrolujemy. Oczywiście mogą postawić tam kilka min i narobić problemów, ale to my sprawujemy kontrolę nad cieśniną - oznajmił Trump.

W poniedziałek Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) podsumowało, że w ramach blokady irańskich portów podlegające mu siły przekierowały dotychczas 17 statków handlowych, unieruchomiły dwa kolejne oraz dokonały abordażu dwóch jednostek. Blokadę przywrócono 14 lipca.