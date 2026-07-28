Ukraińska armia poinformowała o uderzeniach w kilka obiektów istotnych dla Rosji. Wśród celów znalazły się między innymi magazyny na okupowanym Krymie i w obwodzie ługańskim, a także kombinat „Priorytet” w Udmurcji, położony ponad 1300 kilometrów od ukraińskiej granicy. Według strony ukraińskiej na terenie zakładu odnotowano trafienie, miało także dojść do pożaru.

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Nocne ataki ukraińskiej armii. Cele miały płonąć jeden po drugim

O atakach Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak przekazano, 27 lipca oraz w nocy z 27 na 28 lipca jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły uderzenia w kilka obiektów przeciwnika. Działania te – jak wskazano – miały na celu ograniczenie wojskowego i gospodarczego potencjału Rosji.

Ukraińskie wojska zaatakowały magazyn środków materiałowo-technicznych oraz magazyn paliw i materiałów pędnych w rejonie miejscowości Iczki na okupowanym Krymie.

Uderzenie przeprowadzono również w magazyn bezzałogowych statków powietrznych w rejonie wsi Czerwonopopiwka w obwodzie ługańskim.

Uderzenie ponad 1300 kilometrów od frontu

Celem był także kombinat „Priorytet”, znajdujący się w miejscowości Borok w rosyjskiej Udmurcji. Według ukraińskiego komunikatu cel został trafiony, a na terenie zakładów wybuchł pożar. „Odnotowano trafienie celu oraz pożar na terenie przedsiębiorstwa” – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak zauważono w oświadczeniu, kombinat „Priorytet” należy do Agencji Rezerw Rządu Federalnego Rosji, czyli Rosrezerwu. To strategiczny obiekt zamkniętego typu, chroniony przez uzbrojoną ochronę – zaznaczono.

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Zgodnie z komunikatem kombinat „Priorytet” pełni funkcję dużej bazy paliw o znaczeniu państwowym. Obiekt ten ma być przeznaczony do długoterminowego przechowywania zapasów paliw, produktów naftowych oraz materiałów pędnych i smarów, które mogą być wykorzystywane w sytuacjach nadzwyczajnych lub na potrzeby wojskowe.

Zakład znajduje się w odległości ponad 1300 kilometrów od granicy Ukrainy.

Siły Obrony Ukrainy zapowiedziały kontynuowanie podobnych działań. „Siły Obrony nadal będą systematycznie prowadzić działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie” – czytamy w komunikacie.