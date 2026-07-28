Steve Witkoff i Jared Kushner podczas jednej z wizyt na Kremlu, styczeń 2026
Wizyta wysłanników Trumpa w Kijowie ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych, zmierzających do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie - napisał „FT”. W ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent rozmawiał z Witkoffem i Kushnerem na temat wznowienia tych działań.
Według zespołów Trumpa i Zełenskiego, Witkoff i Kushner mogą odwiedzić Kijów w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Termin wizyty nie został jeszcze ustalony, a plany zawsze mogą ulec zmianie - zauważył brytyjski dziennik.
Zełenski poinformował po wtorkowych rozmowach w Białym Domu, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemów Patriot. Ocenił, że było to dobre spotkanie.
Witkoff i Kushner byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi.
Przedstawiciel władz USA powiedział na początku lipca dziennikowi „New York Times”, że Witkoff i Kushner pozostają w niemal codziennym kontakcie z ukraińskimi i rosyjskimi urzędnikami oraz odbyli z nimi osobiste spotkania, o których nie informowano. Urzędnik dodał, że Kushner i Witkoff byliby gotowi udać się do Rosji i Ukrainy, jeśli pojawiłaby się nowa kwestia wymagająca omówienia, ale nie chcą tam jechać „tylko, żeby zrobić sobie zdjęcie”.
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