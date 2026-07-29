Muzyk, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Vincent Belorgey, był jedną z czołowych postaci francuskiej sceny electro pop. Jego słowiańsko brzmiący pseudonim artystyczny powstał z różnych wariacji słownych na temat jego imienia.
DJ Kavinsky był m.in. współautorem przeboju „Nightcall”, który w 2011 r. pojawił się w ścieżce dźwiękowej nagrodzonego w Cannes filmu „Drive”. Artysta wykonał ten utwór – wraz z belgijską piosenkarką Angele i zespołem Phoenix – podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.
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Ministra kultury Francji Catherine Pegard podkreśliła w komentarzu na platformie X, że wraz z nagłym odejściem artysty „Francja traci jeden ze swoich wyjątkowych głosów”. „Jego muzyka, taneczna i jednocześnie nostalgiczna, będzie nadal łączyć pokolenia i przekraczać granice” – dodała Pegard.
DJ Kavinsky 31 lipca skończyłby 51 lat. Według „Le Parisien” artysta skarżył się w ostatnich dniach na bóle głowy i jako przyczyna śmierci brany jest pod uwagę udar.
Prokuratura podała, że wszczęto śledztwo w sprawie przyczyny śmierci muzyka, natomiast służby ratunkowe nie odkryły we wtorek wieczorem nic podejrzanego.
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