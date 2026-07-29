27 lipca Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS przedstawił kandydaturę Ociepy, kierującego stowarzyszeniem OdNowa posła klubu Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka partii. Wcześniej kandydatką PiS na to stanowisko była Elżbieta Witek, na wybór której nie zgadzała się większość rządząca.

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Włodzimierz Czarzasty o zmianach w Sejmie: W sierpniu wszystkie procesy się zakończą, może dojdą nowe

- Wpłynął wniosek z klubu parlamentarnego PiS o powołanie pana posła Marcina Ociepy na funkcję wakującą wicemarszałka Sejmu, gdyż Sejm podjął uchwałę, iż wicemarszałków jest sześciu: pięciu jest powołanych jeden jest niepowołany – mówił Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

- W związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach klubu parlamentarnego PiS podjąłem decyzję o nieprocedowaniu na tym posiedzeniu Sejmu kwestii powołania pana posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka – dodał nawiązując do ogłoszenia przez Mateusza Morawieckiego w Sejmie powstania nowego klubu. Klub Rozwój Plus ma liczyć 40 posłów, którzy dotychczas w większości (poza Markiem Jakubiakiem) byli w klubie PiS.

- Uważam, że w ciągu najbliższego miesiąca, tzn. w sierpniu, wszystkie procesy, które się rozpoczęły się zakończą, a może do tego dojdą jeszcze nowe procesy, które będą wymagały czasu. Nie będzie tak, że funkcjonowanie Sejmu będziemy uzależniali od tego, co się dzieje w jednym, do tej pory największym klubie parlamentarnym, nawet jeśli jest to klub PiS. Ktoś w tej sprawie musi mieć dystans, spokój, spojrzenie z zewnątrz – wyjaśnił swoje stanowisko Czarzasty.

Układ sił w Sejmie Foto: PAP

- Będziemy procedowali wszystkie zmiany na Sejmie pierwszym lub drugim wrześniowym w zależności od rozwoju sytuacji. Tym bardziej, że usłyszałem dzisiaj w mediach, że powstanie nowy klub, wniosku jeszcze formalnego nie ma. Nie wiemy ilu ten klub będzie miał posłów i posłanek, nie wiemy jak ten klub sobie wyobraża kwestię związaną z kształtowaniem prezydium Sejmu – dodał Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty: Nowy klub w Sejmie może zacząć funkcjonować od dziś

- Jeżeli powstanie klub i wpłynie odpowiednie pismo zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, to klub zacznie funkcjonować od dziś. Czyli w głosowaniach, które będą miały miejsce od jutra, bo nie od dziś, w komisjach, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek będziemy mieli zarejestrowany nowy klub – mówił marszałek Sejmu dopytywany o kwestie związane z powołaniem nowego klubu przez Morawieckiego.

- W tej sprawie będę się musiał spotkać i spotkam się pewnie z przyjemnością z szefem lub szefowa nowego klubu, z szefem klubu PiS pytając się, czy będą chcieli wprowadzać jakieś zmiany, również jeśli ten klub będzie tak duży, że największym klubem zostanie szef KO, to również z panem (Zbigniewem) Konwińskim, szefem tego klubu (KO), co do lokali, co do pomieszczeń, co do sal klubowych (...). Zawsze jest tak, że Sala Kolumnowa jest w dyspozycji największego klubu. To wymaga spokojnej rozmowy, też bym chciał poczekać dwa tygodnie, czy na pewno decyzje, które są dzisiaj podjęte, będą tymi samymi decyzjami za dwa tygodnie – zapowiedział Czarzasty.

- Jeśli panowie i panie z PiS codziennie zmieniają zdanie w sprawie własnej przyszłości to ja daję im czas, aby się wyszaleli. Wyszalejcie się, uspokójcie, znajdźcie jakiś rozsądek (...). Sierpień ogłaszam jako miesiąc rozsądku i nostalgii, kieruje to do koleżanek i kolegów z PiS – mówił też marszałek Sejmu.