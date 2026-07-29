Dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń to profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank, doradca prezesa Pracodawców RP, przewodnicząca Rady Doradczej Kotler Impact Poland, wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, doradca ds. współpracy z uczelniami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – ZPF, doradca wielu polskich i międzynarodowych firm i korporacji w zakresie marketingu, strategii rozwoju i PR.

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– To najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, czytelnych brandów dla firm i promocji strategicznej – zachwalał podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Kim jest dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń?

Barbara Mróz-Gorgoń to również profesorka wizytująca na Kasetsart University w Bangkoku. Barbara Mróz-Gorgoń to konsultantka i specjalistka ds. marki i strategii firmy, badaczka i naukowiec w jednym. W swej karierze wygłosiła już ponad 20 „power speechów”, współprowadziła podcasty. Regularnie prowadzi również szkolenia i warsztaty dla wielu renomowanych firm działających zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku.

– Markę i jej siłę tworzy biznes, artyści, ludzie kultury, samorządy, ale także miliony Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą – tłumaczy nowa pełnomocniczka. – Zmieni się zarządzanie reputacją Polski – zapowiada.

To doświadczony menedżer – zarówno jako kierownik grantów i projektów badawczych i naukowych, jak i jako dyrektor marketingu firm i organizacji. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym książki Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji, wydanej przez PWN.

Jest też współautorką polskiego wydania książki: Podstawy nowoczesnego marketingu – kompendium wiedzy przygotowane wspólnie z guru światowego marketingu – profesorem Philipem Kotlerem. Od 2025 r. jest kuratorką wystawy sztuki generatywnej artintell (sztuka wykorzystująca AI). W 2025 r. prof. Mróz-Gorgoń otrzymała na mocy rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki nominację jako ekspertka do międzyresortowego zespołu tworzącego spójną strategię komunikacji polskiej marki.

– Polska zasługuje na jedną wspólną opowieść. Świat powinien dostrzegać i widzieć nasze osiągnięcia, nie tylko przez pryzmat historii ani stereotypów – tłumaczy Mróz-Gorgoń.

Powstanie strategia promocji marki Polska

Rząd chce uporządkować sposób promowania Polski w kraju i za granicą. We wtorek przyjął projekt rozporządzenia powołującego Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polska. Jego zadaniem będzie m.in. przygotowanie strategii promocji kraju, ujednolicenie komunikacji oraz wzmacnianie rozpoznawalności i wizerunku Polski.

– Jest rzeczą absolutnie konieczną, żeby skupić w jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę, ale rozproszenie powoduje, że z tego nie powstaje spójny wizerunek – tłumaczy premier Donald Tusk.

Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zgodnie z jego założeniami funkcję pełnomocnika będzie sprawował sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowy pełnomocnik ma koordynować działania administracji rządowej dotyczące tworzenia, wdrażania oraz rozwijania spójnej marki narodowej. Rząd chce w ten sposób uporządkować zarządzanie wizerunkiem Polski i zwiększyć skuteczność działań promocyjnych prowadzonych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Jednym z najważniejszych zadań pełnomocnika będzie przygotowanie projektu strategii budowy i promocji marki Polska oraz planu jej wdrożenia. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań i zapewnić spójność inicjatyw podejmowanych przez administrację państwową.

Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za opracowanie księgi „Marki Polska”. Mają się w niej znaleźć standardy dotyczące komunikacji i identyfikacji wizualnej, a także zasady jednolitego wykorzystywania marki. Chodzi o to, aby działania promujące Polskę prowadzone przez różne instytucje opierały się na wspólnych założeniach.

Do obowiązków pełnomocnika należeć będzie ponadto inicjowanie i prowadzenie działań służących zwiększaniu rozpoznawalności Polski oraz wzmacnianiu jej wizerunku w kraju i za granicą.

Pełnomocnik ma także prowadzić działania informacyjne i promocyjne wspierające rozwój oraz rozpoznawalność marki Polska. W praktyce ma odpowiadać za koordynację polityki wizerunkowej państwa i pilnować, aby poszczególne działania administracji tworzyły spójny przekaz.