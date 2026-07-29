Rozłam w PiS pozwala dostrzec strategię premiera: jedna lista zbierająca wszystkich sojuszników (którzy się zasłużą), do tego osobno Nowa Lewica – i wspólny rząd po wyborach. To metoda liczenia głosów ma załatwić to, czego nie udało się dowieźć koalicji. Różnica między pierwszym i drugim ugrupowaniem stanowi w systemie d’Hondta czynnik decydujący o możliwości utworzenia rządu. Sondażowy spadek PiS do kilkunastu procent poparcia po odejściu ludzi Morawieckiego to czynnik, który może pracować dla Koalicji Obywatelskiej lepiej niż najwytrawniejsi spin doktorzy.