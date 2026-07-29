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Zuzanna Dąbrowska: Dzięki Mateuszowi Morawieckiemu Donald Tusk ma plan na zwycięstwo wyborcze

Pojawienie się w Sejmie nowego klubu Mateusza Morawieckiego kusi do przeliczania potencjalnego poparcia na mandaty i przewidywanie nowego układu. Na razie lekcję odrobił Donald Tusk i dlatego może się szeroko uśmiechać, oglądając serial w PiS-ie.

Publikacja: 29.07.2026 10:33

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Zuzanna Dąbrowska

Rozłam w PiS pozwala dostrzec strategię premiera: jedna lista zbierająca wszystkich sojuszników (którzy się zasłużą), do tego osobno Nowa Lewica – i wspólny rząd po wyborach. To metoda liczenia głosów ma załatwić to, czego nie udało się dowieźć koalicji. Różnica między pierwszym i drugim ugrupowaniem stanowi w systemie d’Hondta czynnik decydujący o możliwości utworzenia rządu. Sondażowy spadek PiS do kilkunastu procent poparcia po odejściu ludzi Morawieckiego to czynnik, który może pracować dla Koalicji Obywatelskiej lepiej niż najwytrawniejsi spin doktorzy.

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