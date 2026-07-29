Używanie argumentu ad Putinum jest w debacie publicznej w Polsce nadużywane do tego stopnia, że dziś stwierdzenie, iż ktoś gra w orkiestrze Władimira Putina jest przyjmowane najczęściej wzruszeniem ramion, a fraza o korkach szampanów strzelających na Kremlu jest tak wyświechtana, że budzi najczęściej uśmiech politowania. Ale w tym przypadku nie można nie zauważyć, że radykalna zmiana stosunku Polaków do Ukrainy i Ukraińców jest jednym z największych sukcesów Rosji w ciągu wojny, na której Rosjanom sukcesów co do zasady brakuje.