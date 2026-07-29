Rzeczpospolita
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Artur Bartkiewicz: Rosja już wygrywa z nami walkę o umysły. Możemy za to zapłacić

Z badania CBOS wynika, że w 2022 r. Ukrainy w Unii Europejskiej nie chciało widzieć 2 proc. Polaków, obecnie – 40 proc. Mało tego – z sondażu ośrodka Opinia24 dla „Polityki” wynika, że 44 proc. Polaków chce wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. A Polska coraz częściej zaczyna mieć twarz osiłka, który jest gotów okładać pięściami kobietę tylko za to, że ma wschodni akcent.

Publikacja: 29.07.2026 10:26

Doprowadzenie jednego z podejrzanych o pobicie Ukraińców mężczyzn do Prokuratury Rejonowej Psie Pole

Doprowadzenie jednego z podejrzanych o pobicie Ukraińców mężczyzn do Prokuratury Rejonowej Psie Pole we Wrocławiu

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Używanie argumentu ad Putinum jest w debacie publicznej w Polsce nadużywane do tego stopnia, że dziś stwierdzenie, iż ktoś gra w orkiestrze Władimira Putina jest przyjmowane najczęściej wzruszeniem ramion, a fraza o korkach szampanów strzelających na Kremlu jest tak wyświechtana, że budzi najczęściej uśmiech politowania. Ale w tym przypadku nie można nie zauważyć, że radykalna zmiana stosunku Polaków do Ukrainy i Ukraińców jest jednym z największych sukcesów Rosji w ciągu wojny, na której Rosjanom sukcesów co do zasady brakuje.

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