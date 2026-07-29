Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji.

Reklama Reklama

Wołodymyr Zełenski: Mamy licencję na produkcję Patriotów na Ukrainie

– (Donald Trump) Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi – oświadczył Zełenski. – Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję – dodał. W serwisie X Zełenski informował o spotkaniu z przedstawicielami koncernu Lockheed Martin, który produkuje pociski do Patriotów.

Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach, jeśli chodzi o amunicję do tych zestawów, co zostało spotęgowane uszczupleniem globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Wołodymyr Zełenski: Inicjatywa na froncie nie jest już w rękach Władimira Putina

W rozmowie na antenie Fox News Zełenski mówił również o sytuacji na froncie.

– Inicjatywa nie jest już w rękach (przywódcy Rosji Władimira) Putina – podkreślił ukraiński prezydent. – Traci on 30 tys. żołnierzy miesięcznie. (...) To duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny – ocenił. Jak zaznaczył, Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji, ale w związku z oporem Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.

Zełenski 28 lipca przybył do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem oraz na pogrzeb proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. We wtorek wieczorem Senat USA przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk.