- Nie możemy iść na wymianę ciosów z Rosją. Musimy walczyć asymetrycznie – mówi Chmara, były szef SBU, który na stanowisku ministra obrony zastąpił niezwykle popularnego na Ukrainie Mychajłę Fedorowa. 35-letni Fedorow zintensyfikował użycie przez Ukrainę dronów zarówno na polu walki, jak i do ataków na głębokie zaplecze rosyjskiego frontu. Ze słów Chmary wynika, że zamierza on kontynuować sposób walki z Rosją, zaproponowany przez jego poprzednika.

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Fedorow odszedł ze stanowiska w związku z konfliktem między nim a głównodowodzącym ukraińską armią gen. Ołeksandrem Syrskim. Po dymisji ministra w kraju doszło do protestów, a Zełenski zdecydował się odwołać ze stanowiska również gen. Syrskiego, którego na stanowisku głównodowodzącego zastąpił gen. Mychajło Drapaty.

Nowy minister obrony Ukrainy o wojnie z Rosją: Nie wyśle żołnierzy tam, gdzie nie wysłałbym samego siebie

Chmara w rozmowie relacjonowanej przez Loomer przekonywał, że ma jasną wizję tego, jaką taktykę należy stosować, aby działania militarne Ukrainy przeciw Rosji były skuteczniejsze.

- Mam w głowie obraz tego, co jest wykorzystywane, co może być wykorzystywane przeciw wrogowi i co może być najskuteczniejszym sposobem posunięcia się naprzód – powiedział Chmara cytowany przez Loomer.

Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca) Foto: PAP

Nowy minister obrony Ukrainy podkreślił, że zarządzanie zasobami i logistyka są kluczową częścią planowania działań na polu walku. W szczególności chodzi o zagwarantowanie, by jednostki walczące na froncie miały sprzęt, którego potrzebują.

Chmara zapewnił, że kieruje się zasadą, aby „nie wysyłać nikogo tam, gdzie nie byłby gotów wysłać samego siebie”. - Żołnierze wiedzą, że nigdy nie poproszę ich o podejmowanie ryzyka, którego sam bym nie podjął - stwierdził.

Nowy minister obrony Ukrainy liczy na produkcję pocisków do Patriotów na terytorium swojego kraju

Pytany o ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie i inną infrastrukturę w głębi Rosji, Chmara odparł, że Ukraińcy „nie mogą iść na wymianę ciosów z Rosją”. - Musimy być asymetryczni – podkreślił. Jednocześnie Chmara tłumaczył, że ataki Ukrainy na infrastrukturę w Rosji różnią się od rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę. - Rosja jest zainteresowana w terroryzowaniu cywilów. Ukraina jest zainteresowana ochroną swoich obywateli – mówił dodając, że ataki ukraińskie skupiają się na obiektach wspierających rosyjski wysiłek wojenny, podczas gdy Rosja chce utrudniać życie ukraińskim cywilom.

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Chmara mówiąc o znaczeniu ataków na rosyjską infrastrukturę podkreślił, że mają one na celu narzucenie Rosji takich kosztów prowadzenia wojny, które przewyższają koszty przeprowadzonych ataków.

Minister obrony Ukrainy wyraził też nadzieję na to, że relacje Ukrainy z USA przekształcą się w trwałe strategiczne partnerstwo, w ramach którego Kijów może zaoferować Waszyngtonowi podzielenie się swoimi doświadczeniami z prowadzenia działań na współczesnym polu walki.

Chmara mówił też, że kluczowe dla Ukrainy jest uzyskanie możliwości produkowania na swoim terytorium pocisków do zestawów Patriot, które jako jedyne są skuteczne w zwalczaniu rosyjskich pocisków balistycznych. Udzielenia Ukrainie licencji na produkcję Patriotów nie wykluczył, przy okazji spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO, prezydent USA Donald Trump. O planach dotyczących produkcji na Ukrainie pocisków do zestawów Patriot, a także o ożywieniu rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, Zełenski rozmawiał z Trumpem w czasie roboczej wizyty w Białym Domu, do której doszło 28 lipca.

Pod koniec rozmowy – jak relacjonuje Loomer – Chmara powiedział jej o swoim osobistym podejściu do trwającej wojny. Nowy minister obrony stracił brata na wojnie z Rosją. Ma dwóch synów – w wieku 11 i 9 lat – i stawia sobie za cel, by wojna zakończyła się, zanim osiągną wiek poborowy, tak aby zamiast walczyć, jego dzieci mogły pomóc odbudować kraj.