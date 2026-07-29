Niemal miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego dla „Polityki” dominują popierający tę decyzję – stanowią oni 55 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.

Sondaż: W Polsce jest więcej zwolenników wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, niż jej kontynuowania

W kwestii czy wobec upamiętniania UPA w Ukrainie, Polska wciąż powinna pomagać sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, 41 proc. uważa, że nie powinniśmy rezygnować ze wspierania go, zaś 44 proc. poparłoby wstrzymanie takiej pomocy. Czasowe wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” proponował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Opinie polityczno - społeczne
Marcin Duma: Ukraińcy badają nastroje społeczne w Polsce i potem nas rozgrywają

Respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców zmienił się. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu, 3 proc. stwierdziło, że dziś stosunek ten jest lepszy.

Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca)

Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca)

Foto: PAP

Sondaż: Polacy nie popierają wejścia Ukrainy do UE ani wysłania polskich wojsk na Ukrainę

Przy pytaniu o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej, 52 proc. badanych było temu przeciwnych, natomiast akcesję Ukrainy do Wspólnoty popiera 33 proc. respondentów.

Bardziej jednomyślni jesteśmy w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest 65 proc. pytanych. Zwolennicy takiego ruchu stanowią 18 proc.