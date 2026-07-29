44 proc. Polaków wstrzymałoby pomoc wojskową Ukrainie w związku ze stosunkiem Ukraińców do UPA
Niemal miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego dla „Polityki” dominują popierający tę decyzję – stanowią oni 55 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.
W kwestii czy wobec upamiętniania UPA w Ukrainie, Polska wciąż powinna pomagać sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, 41 proc. uważa, że nie powinniśmy rezygnować ze wspierania go, zaś 44 proc. poparłoby wstrzymanie takiej pomocy. Czasowe wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” proponował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.
Czytaj więcej
Ukraińcy dość dobrze czytają naszą politykę i wykorzystują jej niuanse, a prezydent i rząd reprezentujący różne obozy polityczne oraz rosnąca w sił...
Respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców zmienił się. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu, 3 proc. stwierdziło, że dziś stosunek ten jest lepszy.
Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca)
Przy pytaniu o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej, 52 proc. badanych było temu przeciwnych, natomiast akcesję Ukrainy do Wspólnoty popiera 33 proc. respondentów.
Bardziej jednomyślni jesteśmy w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest 65 proc. pytanych. Zwolennicy takiego ruchu stanowią 18 proc.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas