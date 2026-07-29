Niemal miesiąc po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, wśród uczestników sondażu przeprowadzonego dla „Polityki” dominują popierający tę decyzję – stanowią oni 55 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów.

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Sondaż: W Polsce jest więcej zwolenników wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, niż jej kontynuowania

W kwestii czy wobec upamiętniania UPA w Ukrainie, Polska wciąż powinna pomagać sąsiadowi w prowadzeniu wojny z Rosją, 41 proc. uważa, że nie powinniśmy rezygnować ze wspierania go, zaś 44 proc. poparłoby wstrzymanie takiej pomocy. Czasowe wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” proponował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

Respondentów zapytano również, czy od początku wojny do dziś ich stosunek do Ukraińców zmienił się. 54 proc. zadeklarowało, że pozostał niezmienny, 36 proc. przyznało, że uległ pogorszeniu, 3 proc. stwierdziło, że dziś stosunek ten jest lepszy.

Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca) Foto: PAP

Sondaż: Polacy nie popierają wejścia Ukrainy do UE ani wysłania polskich wojsk na Ukrainę

Przy pytaniu o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej, 52 proc. badanych było temu przeciwnych, natomiast akcesję Ukrainy do Wspólnoty popiera 33 proc. respondentów.

Bardziej jednomyślni jesteśmy w kwestii wysłania do Ukrainy wojsk, aby po wojnie nadzorować rozejm lub porozumienie pokojowe. W tym przypadku przeciwnikami takiego działania jest 65 proc. pytanych. Zwolennicy takiego ruchu stanowią 18 proc.