Czarnek był pytany o wpis, który 14 lipca pojawił się na koncie Jarosława Kaczyńskiego. „Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” – napisał Kaczyński w serwisie X. „To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” – dodał.

Reklama Reklama

13 lipca Czarnek na antenie TV Republika apelował, by „zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”.

Wcześniej Czarnek, w rocznicę rzezi wołyńskiej, mówił m.in., że na Ukrainie „odradza się ideologia nazistowska”. Krytycy kandydata PiS na premiera zwracali uwagę, że jest to wypowiedź powtarzająca tezy rosyjskiej propagandy, która przekonuje, iż celem działań wojennych Rosji przeciw Ukrainie jest m.in. walka z nazizmem.

Przemysław Czarnek: Nigdy nie negowałem tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją

W rozmowie z Wirtualną Polską Czarnek podkreślił, że już rozmawiał z prezesem Kaczyńskim. – Nigdy. Nigdy i w żadnym formacie nie negowałem tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, to jest oczywiste – podkreślił były minister edukacji i nauki.

– Rosja jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski. Mieszkam 50 km od granicy w linii prostej. Rosyjskie tanki na granicy w Dorohusku czy Hrebennem to śmiertelne zagrożenie dla moich dzieci i moich wnuków – dodał.

– Nie ma żadnej sprzeczności między tym, co napisał Jarosław Kaczyński i tym, co ja głoszę od wielu lat – mówił też Czarnek. – Cieszę się, że prezes opublikował ten tweet. Bezczelność niektórych ludzi, którzy mówią, że jesteśmy prorosyjską partią – tych samych ludzi, którzy uzależniali nas od gazu rosyjskiego, mówili, że chcą współpracować z Rosją taką, jaką jest (...) – jest tak ogromna, że pan prezes musiał ten tweet opublikować – podkreślił Czarnek.

Przemysław Czarnek: Ukraina banderowska jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski

– Polską racją stanu jest, tak jak to mówili również nasi poprzednicy (...), żeby mieć bufor bezpieczeństwa przed Rosją. I Ukraina, i Białoruś, jakakolwiek by ona nie była, jest nam potrzebna – podkreślił kandydat PiS na premierem, dodając, że polską racją stanu jest również to, by Ukraina nas szanowała. – W polskim. W polskim interesie jest, aby wygonić banderyzm z Ukrainy, bo Ukraina banderowska, nasycona nienawiścią do Polski i polskości, jest też śmiertelnym zagrożeniem dla Polski – podkreślił.

Dopytywany o swoje słowa dotyczące zaprzestania finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, Czarnek odparł: – Co jest kontrowersyjnego w tym, że można na chwilkę wstrzymać pomoc dla Ukrainy? Czy pan (wicepremier Władysław) Kosiniak-Kamysz nie wstrzymał dostawy MiG-ów na Ukrainę? Czy Stany Zjednoczone nie wstrzymały pomocy dla Ukrainy, nie wyrzuciły Zełenskiego z Gabinetu Owalnego (...)? Czy naprawdę nie można dbać o interesy polskie?

Czarnek dodał, że powtórzyłby dziś zdanie, które wygłosił w TV Republika. – Bezwzględnie. Bezwzględnie, bez najmniejszego zahamowania – odparł. – Polskim. Polskim interesem jest, by na Ukrainie wyrzucić z przestrzeni banderyzm, antypolski. Ideologia banderowska, która jest tożsama z nazizmem niemieckim, jest skrajnie antypolska – dodał.