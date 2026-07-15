Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

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„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa – zamiast na działalność charytatywną – były przeznaczane na działalność polityczną” – napisał na portalu X Jacek Dobrzyński.

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.