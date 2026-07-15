Szkielet został nazwany na cześć Gary'ego „Gusa” Lickinga, właściciela terenu w hrabstwie Harding w Dakocie Południowej, gdzie został odkryty w 2021 r. Prace wykopaliskowe trwały aż trzy lata. Wiek skamieniałości jest szacowany na ok. 67 mln lat. Jest ona uważana za jeden z największych i najbardziej kompletnych szkieletów dinozaura, jakie kiedykolwiek odkopano.

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Szkielet tyranozaura sprzedany za rekordową kwotę

Gus ma 3,8 metra wysokości i był wystawiony w siedzibie domu aukcyjnego Sotheby’s w Nowym Jorku – Breuer Building. Głowa dinozaura okazała się jednak zbyt ciężka i zamiast niej na szkielecie umieszczono replikę. Oryginalną głowę eksponowano oddzielnie w holu budynku.

Głowa dinozaura okazała się zbyt ciężka i zamiast niej na szkielecie umieszczono replikę

Głowa dinozaura okazała się zbyt ciężka i zamiast niej na szkielecie umieszczono replikę

Foto: REUTERS

Szkielet został sprzedany za kwotę znacznie wyższą niż szacowano podczas przedsprzedaży, wyceniając go na 20-30 mln dol. Kwota, za którą sprzedany został Gus, pobiła dotychczasowy rekord za skamieniałość dinozaura. Poprzednim rekordzistą był stegozaur o imieniu Apex, sprzedany w 2024 r., również na aukcji Sotheby’s, za 44,6 mln dol.

– Gus to nie tylko wyjątkowe znalezisko, ale także okaz, który był wydobyty, udokumentowany, przygotowany i pielęgnowany z prawdziwą dbałością. Rynek reaguje, gdy o wspaniałe okazy dba się w odpowiedni sposób – powiedziała Cassandra Hatton, wiceprezes Sotheby’s i globalna dyrektor ds. nauki i historii naturalnej.

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Sprzedaż szkieletu tyranozaura budzi niepokój paleontologów

Portal zwraca uwagę, że w środowisku naukowców handel skamieniałościami dinozaurów wywołuje zaniepokojenie. Paleontolodzy obawiają się, że takie transakcje mogą zaszkodzić ich badaniom, umieszczając szkielety dinozaurów poza zasięgiem instytucji akademickich.

– Obecny trend, w którym skamieniałości dinozaurów są sprzedawane i reklamowane przez domy aukcyjne niczym rzadkie dzieła sztuki po zawrotnych cenach, jest bardzo niepokojący, podobnie jak idea kupowania skamieniałości dinozaurów jako symbolu statusu lub towaru – powiedział prof. Richard Butler, paleontolog z Uniwersytetu w Birmingham.

W niektórych krajach, np. w Mongolii czy Brazylii, wszystkie skamieniałości są własnością państwa – zaznacza „Guardian”.