Amerykańskie wojska stacjonowały w Iraku od czasu interwencji zbrojnej w tym kraju w 2003 roku, która doprowadziła do obalenia rządzącego wówczas krajem dyktatora, Saddama Husajna. W tzw. II wojnie w Zatoce Perskiej, która doprowadziła do obalenia Husajna, wzięła udział stworzona przez USA koalicja, w skład której weszła m.in. Polska. Pretekstem do inwazji na Irak było oskarżenie reżimu Husajna o to, że ten potajemnie gromadzi broń masowego rażenia. Oskarżenia te ostatecznie nie potwierdziły się.

Reklama Reklama

Donald Trump o Iraku: Ta relacja nie wymaga armii

Teraz Donald Trump, który spotkał się w Białym Domu z premierem Iraku, stwierdził, że Amerykanie „nie sądzą, by potrzebowali dłużej armii” w Iraku. Podkreślił przy tym coraz silniejsze więzy, jakie łączą Irak z koncernami naftowymi. – Ta relacja to jedna wielka relacja, w której nie trzeba armii – mówił Trump. – Jesteśmy tam, by im pomóc. Jesteśmy tam, by ich chronić, jeśli trzeba. Ale nie sądzimy, że to będzie potrzebne – dodał prezydent USA.

Z kolei premier al-Zaidi oświadczył, że „siły USA opuszczą Irak” do 30 września, podczas gdy „amerykańskie koncerny pozostaną w Iraku”.

W osobnym oświadczeniu Pentagon potwierdził porozumienie z 2024 roku z władzami Iraku dotyczące zakończenia działań prowadzonych przez armię USA przeciwko dżihadystom z tzw. Państwa Islamskiego. Od czasu zawarcia tego porozumienia wielu amerykańskich żołnierzy stacjonujących dotychczas w Iraku opuściło ten kraj.

Stany Zjednoczone przerzucają ciężar walki z dżihadystami z sił amerykańskich i koalicyjnych na iracką armię, która została wyszkolona przez amerykańskich instruktorów.

W pewnym momencie w Iraku stacjonowało ponad 170 tysięcy żołnierzy USA

W 2007 roku w Iraku stacjonowało ponad 170 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy uczestniczyli m.in. w tłumieniu działań partyzanckich prowadzonych przez zwolenników szyickiego duchownego Muktady as-Sadra. Administracja Baracka Obamy wynegocjowała jednak wycofanie zasadniczej części wojsk z Iraku, do czego doszło w grudniu 2011 roku. Po tej dacie w bliskowschodnim kraju pozostała niewielka liczba amerykańskich żołnierzy.

Podział religijno-etniczny Iraku Foto: PAP

Amerykanie zwiększyli obecność wojskową w Iraku w 2014 roku, gdy – na prośbę rządu w Bagdadzie – wsparli irackie państwo w walce z dżihadystami z tzw. Państwa Islamskiego, którzy w pewnym momencie przejęli kontrolę nad 1/3 terytorium Iraku.

Po załamaniu się samozwańczego kalifatu Państwa Islamskiego, działania sił koalicji pod wodzą USA wymierzone w dżihadystów zakończyły się w 2021 roku. Po tej dacie w Iraku stacjonowało ok. 2,5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy brali udział w szkoleniu irackiej armii i wspieraniu jej w działaniach wymierzonych w Państwo Islamskie. Wielu z tych żołnierzy zostało wycofanych po wspomnianym wcześniej porozumieniu z 2024 roku. Obecnie w Iraku przebywa niewielki kontyngent sił USA, składający się głównie z doradców wojskowych.