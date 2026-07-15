Amerykańska armia poinformowała, że w środę w południe czasu polskiego rozpoczęła nową falę ataków na Iran - przekazała agencja Reutera.

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Amerykańskie naloty na cele w Iranie

Ostrzał „ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich, wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz” – poinformowało Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.

Dziennik „New York Times” ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie.

Iran ponownie zablokował cieśninę Ormuz w miniony weekend, zapowiadając, że utrzyma ten stan do zakończenia amerykańskiej „agresji”. Wznowił też ataki na statki handlowe. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przywróciły we wtorek blokadę irańskich portów i wznowiły bombardowania wybrzeża - przypomniała agencja AFP. Teheran został jak dotąd oszczędzony, podobnie jak instalacje naftowe i gazowe arabskich państw regionu Zatoki Perskiej.

Iran grozi odwetem i paraliżem eksportu ropy

W reakcji na amerykańska blokadę irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził, że sparaliżuje eksport energii z Bliskiego Wschodu. „Eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie albo dla wszystkich, albo dla nikogo” – głosi oświadczenie Gwardii Rewolucyjnej, przytoczone przez agencję AP.

Prezydent USA Donald Trump rozmawiał we wtorek w Operation Room o rozległej ofensywie na Iran, znacznie szerszej niż obecne uderzenia w cieśninie Ormuz - przekazał w środę amerykański portal Axios, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

W naradzie w Operation Room - centrum dowodzenia i zarządzania kryzysowego prezydenta USA - uczestniczył czołowy zespół prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine, dyrektor CIA John Ratcliffe i wysłannik Białego Domu Steve Witkoff.

Wydaje się, że Trump jest gotów eskalować konflikt, by zadać Iranowi straty, które skłonią ten kraj do otwarcia Ormuzu i zaakceptowania jego żądań dotyczących programu jądrowego Teheranu - ocenił Axios.