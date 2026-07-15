Jak poinformował portal TVN Warszawa, Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło działania w sprawie kontraktów zawieranych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Służby zawnioskowały do urzędu o przygotowanie i przekazanie dokumentów dotyczących zleceń dla przedsiębiorstwa należącego do Marty Cienkowskiej, która obecnie dowodzi Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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CBA zainteresowane umowami Marty Cienkowskiej

Sprawa dotyczy okresu, w którym Cienkowska nie prowadziła jeszcze aktywności politycznej i zarządzała prywatną firmą o profilu konsultingowo-eventowo-marketingowym. W latach 2021–2023 jej przedsiębiorstwo wygrało kilka przetargów zorganizowanych przez warszawski Zarząd Zieleni. Łączna wartość tych zleceń miała opiewać na kwotę blisko 1,67 miliona złotych.

W ramach podpisanych umów firma Cienkowskiej realizowała szereg zróżnicowanych zadań na rzecz miasta. Wśród nich m.in. prowadzenie kampanii promocyjnych, obsługę profili w mediach społecznościowych, a także organizację warsztatów o charakterze edukacyjnym. Przedsiębiorstwo odpowiadało również za przedsięwzięcia rekreacyjne i kulturalne, takie jak rejsy po Wiśle, spacery dendrologiczne czy projekcje kina plenerowego.

Władze warszawskiej jednostki budżetowej odpierają ewentualne zarzuty o nieprawidłowości. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w czerwcu Zarząd Zieleni zadeklarował pełną przejrzystość swoich działań. „Ogłoszenia o zamówieniach, protokoły i informacje z otwarcia ofert są publicznie dostępne” – wskazano.