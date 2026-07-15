„Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca” - napisał w środę na X Kosiniak-Kamysz.

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Szef MON podkreślił, że rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. „Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny” - dodał.

Rosyjski Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem

We wtorek, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, około 30 km od Ustki, doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Po nawiązaniu kontaktu z załogą rosyjskiej maszyny przekazano sygnał o konieczności opuszczenia rejonu. Samolot zawrócił i odleciał w kierunku Rosji.

Szef MON podkreślił, że była to pierwsza od dłuższego czasu próba zbliżenia się rosyjskiego samolotu do polskiej granicy morskiej w celu rozpoznania systemów obrony powietrznej. – To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie i pozostaje wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister przypomniał również stanowisko przyjęte przez państwa NATO podczas ostatniego szczytu Sojuszu, zgodnie z którym Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw członkowskich.

Gen. Bogusław Pacek: Działanie Rosji to sprawdzanie Polski i NATO

Do incydentu odniósł się w rozmowie z "Faktem" gen. Bogusław Pacek. – To, co się wydarzyło, jest bardzo niepokojące. Wsłuchiwałem się w słowa premiera Donalda Tuska i ministra Radosława Sikorskiego, którzy już wcześniej zapowiadali, że musimy liczyć się z rosnącymi prowokacjami rosyjskimi. Nawet jeżeli Rosjanie będą protestowali, to z całą pewnością jest to przejaw właśnie rosyjskiej prowokacji, która eskaluje – ocenił.