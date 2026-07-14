„Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dziś powołujemy Komponent Obrony Pogranicza” – napisał szef MON na platformie X.

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Powstanie Komponentu Obrony Pogranicza

We wpisie podkreślił, że „to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy – obok Tarczy Wschód, przeznaczonych na nią 10 mld złotych i działań, które znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy”.

„Jutro przedstawię szczegóły i wyznaczę dowódców” – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

W środę w południe w siedzibie resortu obrony planowana jest uroczystość wręczenia decyzji o wyznaczeniach na nowe stanowiska służbowe.

Czym ma być Komponent Obrony Pogranicza?

Komponent Obrony Pogranicza (KOP) ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej z czterech brygad rozmieszczonych przy wschodniej granicy Polski. Koncepcję jego utworzenia zatwierdził w październiku ubiegłego roku szef MON. Zadaniem KOP ma być m.in. przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych obecnie w operację „Bezpieczne Podlasie”.

W skład KOP mają wejść: 1. Podlaska Brygada OT, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, 19. Nadbużańska Brygada OT oraz 20. Przemyska Brygada OT. Formacja ma współpracować ze Strażą Graniczną oraz uczestniczyć w działaniach związanych z programem Tarcza Wschód.

Nazwa KOP nawiązuje do działającego w okresie międzywojennym Korpusu Ochrony Pogranicza, powołanego w 1924 r. do ochrony wschodniej granicy II RP.