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Jacques-Louis David. Artysta, który zmienił sztukę

Minęła niedawno 200. rocznica śmierci Jacques’a-Louisa Davida, w Polsce niemalże niezauważona. Może to dziwić, bo żaden z innych artystów w dziejach sztuki nie miał tak dużego wpływu na sposób myślenia o współczesnym jemu świecie. A jego sztuka i poglądy na nią odcisnęły się na kolejnych pokoleniach. Więcej nawet, dziś także jest aktualna.

Publikacja: 15.07.2026 16:00

Jacques-Louis David (1748-1825)

Jacques-Louis David (1748-1825)

Foto: 28 ND / Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP

Piotr Kosiewski

W ideach naszych zachodzi zmiana szczególnej wagi, zmiana o takiej gwałtowności, iż zdaje się ona obiecywać nadejście jeszcze większych zmian” – pisał w 1759 r. Jean Le Rond d'Alembert, współtwórca „Wielkiej encyklopedii francuskiej”. I dodawał: „To przyszłość zadecyduje o kierunku, naturze i granicach tej rewolucji, o której ujemnych stronach i niekorzyściach potomność lepiej będzie mogła sądzić, niż my sami”. Jego słowa dotyczyły filozofii, ale można je odnieść do innych dziedzin od nauki po sztukę. A nawet więcej: do życia politycznego i stosunków społecznych.

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