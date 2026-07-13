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Prof. Maciej Kaczmarski: Gdy karmienie zamienia się w koszmar. Alergia na mleko

Zaburzenia przewodu pokarmowego są często bagatelizowane, „bo dziecko wyrośnie”. Kiedy nałożą się na to symptomy rozpoczynającej się alergii na białka mleka krowiego, niemowlę nam o tym nie powie, tylko instynktownie broni się przed karmieniem. Taka sytuacja zaburza funkcjonowanie całej rodziny, jest psychicznym obciążeniem szczególnie dla matki - mówi prof. Maciej Kaczmarski, alergolog.

Publikacja: 13.07.2026 10:00

Prof. Maciej Kaczmarski: – Mam przekonanie, że u części starszych dzieci, a nawet pacjentów dorosłyc

Prof. Maciej Kaczmarski: – Mam przekonanie, że u części starszych dzieci, a nawet pacjentów dorosłych, przewlekłe katary, kaszle, problemy z zatokami, bóle głowy mogą być objawami alergii pokarmowej, która występowała już w dzieciństwie i nie została rozpoznana.

Foto: AdobeStock

Magdalena Kawalec-Segond

Niemal każdy ma „katar sienny”, ale rzadko się słyszy, by ktoś był z alergii tak całkiem wyleczony nawet najnowocześniejszymi preparatami. Czego tu nie rozumiemy?

Gdy studiowałem medycynę, a było to w latach 60. XX wieku, uważano, że najważniejszym problemem pediatrii są choroby zakaźne (ospa, odra, różyczka, wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica). W momencie upowszechnienia antybiotyków i szczepionek, udało się te choroby opanować, stwarzając „niszę ekologiczną”, którą wypełniły choroby alergiczne. W tamtym okresie rozpoznawało się w Polsce tylko niektóre z nich: astmę, katar sienny, wstrząs anafilaktyczny. Niewiele wiedziano o alergii pokarmowej, którą u dorosłych zajmował się prof. Bohdan Romański, kierujący Kliniką Alergologii w Bydgoszczy.

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